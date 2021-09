Škoda-Chef: „Unsere Zukunft ist das reine E-Auto“, keine neuen Plug-in-Hybride geplant

Škoda-Vorstandschef Thomas Schäfer hat in einem Interview mit der Autogazette unter anderem über die E-Mobilität und die weltweite Halbleiterkrise gesprochen. Er bekräftigte dabei, dass die tschechische Volkswagen-Tochter in Zukunft verstärkt auf Elektroautos setzt, neue Plug-in-Hybride soll es nicht mehr geben.

Wie andere Autohersteller hat Škoda derzeit unter dem Mangel an Computerchips zu kämpfen. Über das gesamte Jahr werde das Unternehmen wohl um die 100.000 Autos verlieren, sagte Schäfer. Die Marke versuche, den Hochlauf ihres Elektro-SUV Enyaq iV nicht zu gefährden. Das in diesem Jahr eingeführte Fahrzeug komme „sehr gut“ an. Schon 70.000 Bestellungen lägen vor, was über den Erwartungen liege. Als nächstes Elektroauto steht bei Škoda 2022 eine Coupé-Variante des Enyaq iV an. Sollte es zu Verzögerungen kommen, dann nur um ein paar Wochen, erklärte Schäfer. Das Coupé soll auf einen Anteil von 20 bis 30 Prozent kommen.

Škoda hat im Juni angekündigt, drei weitere Elektroautos unterhalb des Enyaq iV zu bringen. Eines davon ist ein Kleinwagen, der auf mit VW und der Seat-Schwestermarke Cupra geteilter Technik aufbaut. VW hat kürzlich mit dem ID. Life einen ersten Ausblick auf den E-Kleinwagen gegeben, auf den Markt kommen sollen er und die Varianten der Schwestermarken 2025. Schäfer würde sich einen früheren Start wünschen, es sei jedoch „keine triviale Angelegenheit, ein neues E-Fahrzeug zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis zu präsentieren“.

VW hat für den ID. Life einen Preis von um die 20.000 Euro in Aussicht gestellt. Škoda ist unterhalb der Kernmarke des Wolfsburger Konzerns angesiedelt. „Wir werden das Auto mit spitzem Bleistift kalkulieren, so viel steht fest“, sagte Schäfer. Er merkte an, dass vor dem Batterie-Kleinwagen noch ein weiteres Elektroauto von Škoda eingeführt werde, das größentechnisch und preislich unterhalb des Enyaq iV liegt. Details dazu verriet der Manager noch nicht.

Škoda sieht bei reinen E-Modellen bis 2030 einen Anteil von 50 bis 70 Prozent in Europa vor. Schäfer geht mittlerweile davon aus, dass sich die Marke bis 2030 eher den 70 Prozent annähern wird. In den zurückliegenden zwei Jahren habe sich das Thema „enorm beschleunigt“. Er erwarte nicht, dass es sich wieder verlangsamt. Škoda sei dabei flexibel und könne „sicherlich noch eine Schippe auf diese 70 Prozent drauflegen“, sollte das erforderlich sein.

Einen Termin für den Ausstieg aus der Verbrennertechnik will Schäfer nicht festlegen. „Das kann ich Ihnen heute nicht seriös beantworten, weil sich die Märkte eben sehr unterschiedlich entwickeln“, sagte er dazu. Škoda hat in den letzten zwei Jahren 100.000 „iV“-Modelle verkauft, die teil- oder vollelektrisch fahren. „Wir setzen perspektivisch voll auf reine E-Autos“, so Schäfer. Plug-in-Hybride seien für Flotten wichtig, dennoch sollen auf die entsprechenden Ausführungen von Octavia und Superb keine anderen Fahrzeuge dieser Art folgen. „Das macht für uns keinen Sinn. Unsere Zukunft ist das reine E-Auto“, unterstrich der Škoda-Chef.