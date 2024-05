Tesla stoppt Produktion in Grünheide für vier Tage

Tesla stoppt vorübergehend die Produktion an seinem deutschen Standort in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin. Der Grund sind angekündigte mehrtägige Proteste gegen die Erweiterung der Brandenburger Elektroauto-Fabrik.

Man schicke am Freitag alle Mitarbeiter verpflichtend ins Homeoffice. Das teilte Tesla laut dem Handelsblatt der Belegschaft in einer E-Mail mit, die der Wirtschaftszeitung vorliegt. Für Beschäftigte in der Fahrzeugfertigung gelte der Freitag als Brückentag.

Die Produktion ende mit der Spätschicht am Mittwoch und beginne erst wieder mit der Nachtschicht am Sonntag. „Ohne explizite Anweisung und Genehmigung Eurer Führungskraft ist kein Zugang zum Gelände oder der Fabrik möglich“, heiße es in der Mail. Das gelte auch für alle Lieferanten und Auftragnehmer.

Zwischen Donnerstag und Sonntag würden zudem keine Busse und Züge vom und zum deutschen Werk des US-Konzerns verkehren. Tesla begründete die Maßnahmen mit den polizeilichen Maßnahmen im Zuge der Proteste und „der entsprechenden Empfehlung der zuständigen Behörden“.

Aktivisten haben für die kommende Woche Protestaktionen gegen die von Tesla geplante Werkserweiterung in Grünheide angekündigt, darunter auch eine Kundgebung vor den Toren der Fabrik am Freitag. Damit wollen sie unter anderem die Rodung einer Waldfläche verhindern. Die Polizei geht von einem größeren Einsatz aus, rechnet aber bislang nicht mit Ausschreitungen.

Gegen die Erweiterung des Tesla-Werks gibt es schon länger Widerstand. Umweltaktivisten besetzten ein Waldstück in der Nähe der Fabrik, sie werden von der Bürgerinitiative Grünheide unterstützt. Umweltschützer und Anwohner bemängeln insbesondere, dass für das Werk Wald weichen muss und ein Teil des Geländes im Wasserschutzgebiet liegt. Die Mehrheit der Anwohner hatte sich in einer Umfrage im Februar gegen den Ausbau ausgesprochen. Das Votum ist aber nicht bindend, über den Ausbau entscheidet das Land Brandenburg.

Bisher unbekannte Täter hatten Anfang März auf einem Feld in Ostbrandenburg Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt, der Teil der Stromversorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide ist. Die linksextreme Vulkangruppe bekannte sich zu dem Anschlag. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Bei einem Besuch der Fabrik in Grünheide nach dem Brandanschlag hatte CEO Elon Musk im März erklärt, dass er an den Ausbauplänen festhalte. Tesla will das Werksgelände in mehreren Schritten um 120 Hektar ausbauen. Die Produktion in Deutschland soll von geplanten 500.000 Elektroautos im Jahr auf eine Million wachsen, zuletzt waren es hochgerechnet 300.000 Autos im Jahr. In Grünheide arbeiten laut dem Unternehmen aktuell rund 12.500 Beschäftigte, einige müssen aber im Rahmen einer weltweiten Entlassungswelle des Unternehmens gehen.