Lynk & Co eröffnet ersten dauerhaften Standort in Deutschland

Die zum chinesischen Autokonzern Geely gehörende junge Marke Lynk & Co will vieles anders als die etablierten Autobauer machen. Dazu gehört die Eröffnung des deutschlandweit ersten „Clubs“ des Anbieters im September in Berlin. Neben den bereits bestehenden Clubs in Amsterdam, Göteborg und Antwerpen ist der Club in Berlin der vierte in Europa und der erste dauerhafte Lynk-&-Co-Standort in Deutschland.

Lynk & Co spricht nicht von Kunden, sondern von „Mitgliedern“ seiner Community. Das Ziel von 9000 Mitgliedern im Jahr 2021 habe man schon übertroffen und könne inzwischen 25.000 Mitglieder willkommen heißen, teilte das Unternehmen mit. Hinzu komme „starkes Interesse“ seitens Firmenflotten und gewerblichen Kunden. Lynk & Co bezeichnet monatliche Abos seiner Autos als Mitgliedschaften, die angebotenen Fahrzeuge können aber auch gekauft werden. Aktuell gibt es mit dem teilelektrischen SUV 01 nur ein Modell im Angebot, weitere sollen folgen – darunter Elektroautos, eine große Modellpalette ist aber nicht geplant.

Seine Clubs beschreibt Lynk & Co als „kreative Interpretation des erlebnisorientierten Retails: statt aufdringlichen Verkäufer*innen erwartet Kund*innen eine entspannte Angebots-Atmosphäre ohne jeglichen Druck. Interessierte können den ’01’ ausprobieren und sich für eine Mitgliedschaft im Club anmelden, aber die Zeiten der autozentrierten Ausstellungsräume sind vorbei“. Lynk-&-Co-Clubs bieten Veranstaltungsräume, Loungebereiche, ein Café sowie Verkaufsflächen zur Präsentation der „‚Gear Collection‘: eine Auswahl an Marken, die die Werte von Lynk & Co in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreativität und Gemeinschaft teilen“. Zu den Partnern gehören lokale deutsche Marken wie On Vacation Club, Otherware, GOT BAG und Egal.

Zuvor hatte Lynk & Co einen Pop-up-Standort in Hamburg eröffnet, in Kürze soll ein weiterer in München folgen. Die neue dauerhafte neue Niederlassung in der deutschen Hauptstadt ist im hippen Berliner Viertel Mitte gelegen. Der Club erstreckt sich auf zwei Etagen und mehrere Räume und soll als Austragungsort für DJ-Abende, Partys, Coworking und kulturelle Veranstaltungen dienen.