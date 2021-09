VinFast will ab 2022 Elektroautos aus Vietnam in Deutschland verkaufen

Der 2017 gegründete vietnamesische Automobilhersteller VinFast hat bekräftigt, auch in Europa an den Start zu gehen. Die Marke will hier anders als im Heimatland exklusiv Pkw mit reinem Elektroantrieb verkaufen. VinFast ist dazu kürzlich das 38. Mitglied des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller in Deutschland (VDIK) geworden. Der Markstart ist für kommendes Jahr geplant.

VinFast ist Teil der Vingroup, einem großen privaten Mischkonzern. Mit der Mitgliedschaft im VDIK und weiteren Verbänden in Europa unterstreiche man den offiziellen Markteintritt in der Region, erklärten die Vietnamesen. Sie kündigten an, im Jahr 2022 eine neue Reihe von Elektroautos „mit hochwertiger Batterietechnologie“ im Segment der mittleren und großen SUV zu präsentieren. Das Unternehmen werde von erfahrenen E-Mobilitätsexperten geführt, die früher bei etablierten Marken wie Tesla oder Nissan gearbeitet haben, betonte die Presseabteilung. An der Spitze steht der frühere Opel-Chef Michael Lohscheller.

Vorerst konzentriere man sich in Europa auf die Kernmärkte Deutschland, die Niederlande und Frankreich, so VinFast. Zusätzlich zu Europa und Vietnam gehe man zudem in den USA und Kanada an den Start. Dabei liege der Fokus auf der fortschrittlichen Produktion von Elektroautos, „um so eine globale Marke für smarte E-Mobilität“ zu werden. Die E-Modelle für den europäischen Markt würden in 2019 eröffneten hochautomatisierten Fertigungsanlagen von VinFast in Vietnam hergestellt. Die Produktionskapazitäten seien zunächst auf 250.000 Fahrzeuge im Jahr ausgelegt. In den Hallen wäre Unternehmensangaben nach genug Platz, um jährlich 500.000 Autos zu bauen.

Zusätzlich zu Pkw will VinFast auch elektrische Scooter und Busse auf den Markt bringen. Bei der Technik erhält das Unternehmen Unterstützung von bekannten Zulieferern wie Faurecia, ZF, Dürr, Bosch, ABB und ThyssenKrupp. Außerdem arbeite man mit Technologiepartnern wie Gotion High-Tech, ProLogium und StoreDot zusammen, um eine moderne Generation von Batterien für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, heißt es. Das Design der VinFast-Elektroautos verantworten die Studios Italdesign und Pininfarina.

„Ein herausragendes Fahrerlebnis“

„Dies ist eine goldene Zeit für VinFast und die gesamte Automobilindustrie, denn die Elektrifizierung schafft in atemberaubender Geschwindigkeit einen nie zuvor dagewesenen Wandel“, sagt Firmenchef Lohscheller. „Elektroautos von VinFast bestechen durch ihr modernes hochwertiges Design sowie die fortschrittlichsten Technologien und Sicherheitsstandards, die den höchsten Anforderungen genügen. So kann VinFast ein herausragendes Fahrerlebnis für Kunden bieten.“

Lohscheller glaube fest daran, „dass die ernsthafte und wohl durchdachte Investmentstrategie, die bereits unter Beweis gestellten Fähigkeiten unserer Produktion sowie der gute Ruf unserer Partner, es VinFast ermöglichen, enorm zu wachsen und Kunden von Vietnam bis Europa zu begeistern“. „Obwohl wir eine junge Marke aus Asien sind, bietet VinFast erlesene europäische Eleganz mit einem modischen klassisch-italienischen Design sowie hochwertiger deutscher Ingenieurskunst, um die hohen Ansprüche unserer europäischen Kunden zu erfüllen“, so Bich Tran, die Chefin von VinFast in Europa.

Die ersten beiden international angebotenen Elektroautos von VinFast, der VF e35 und der VF e36, sind im Mittelklasse- und Obere-Mittelklasse-Segment angesiedelte SUV. Sie sollen 2022 in Vietnam, Nordamerika und Europa eingeführt werden. VinFast verspricht eine umfassende Garantie, Kundenfreundlichkeit, „weitreichenden“ Service in den jeweiligen Märkten sowie fortschrittliche E-Mobilitäts-Technologie „zu einem angemessenen Preis“. Weitere Informationen zu der geplanten Produktreihe will das Unternehmen vor dem Markteintritt in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in der ersten Jahreshälfte 2022 bekannt geben.

Bereits vor einigen Monaten hatte VinFast verkündet, in Kooperation mit ProLogium in wenigen Jahren Stromer mit neuester Batterie-Technologie anbieten zu wollen. ProLogium ist eigenen Angaben nach der weltweit erste Hersteller von Festkörper-Batterien, der die Massenproduktion erreicht hat. Damit ausgerüstete Elektroautos von VinFast sollen ab 2023/2024 auf die Straßen kommen. Angaben zur angestrebten Reichweite wurden bisher nicht gemacht. Die zunächst mit herkömmlichen Batterien startenden Elektroautos der Marke sollen bis zu 550 Kilometer pro Ladung schaffen.