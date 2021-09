Daimler-Chef: „Wir warten nicht auf die Transformation. Wir treiben sie.“

Daimler hatte mit der Tochter Li-Tec früh eigene Batteriezellen produziert, dies aber wegen zu hoher Kosten 2015 beendet. Anschließend lehnte das Management trotz steigender Nachfrage nach Elektroautos lange eine erneute Eigenfertigung von Akkus ab, der aktuelle Konzernchef Ola Källenius hat sie dann aber in diesem Jahr beschlossen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung sprach er über die Pläne.

Schon im Juni hatte Daimler mitgeteilt, dass die Kernmarke Mercedes-Benz den Umstieg auf Elektroautos beschleunigt. „Wir bereiten uns darauf vor, noch vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch zu werden – wo immer die Marktbedingungen es zulassen. Von 2025 an werden bereits alle neuen Fahrzeug-Architekturen rein elektrisch sein“, bekräftigte Källenius jetzt. Die Versorgung mit hochwertigen Batteriezellen zu wettbewerbsfähigen Kosten sei ein entscheidender Schlüssel für den Elektro-Hochlauf. Bis zum Ende des Jahrzehnts brauche es Kapazitäten von mehr als 200 Gigawattstunden (GWh).

„Und unsere Haltung ist klar: Wir warten nicht auf die Transformation. Wir treiben sie“, unterstrich der Daimler-Chef. Er hat im Juli angekündigt, gemeinsam mit Partnern weltweit acht Gigafabriken zur Zellproduktion zu errichten. Ende September wurde die erste Partnerschaft bekannt gegeben: Mercedes-Benz erwirbt 33 Prozent am europäischen Batteriezellenhersteller Automotive Cells Company (ACC), der vom aus PSA und Fiat Chrysler hervorgegangen Autokonzern Stellantis und TotalEnergies gegründet wurde.

„Wir erwarten, dass ACC die nächste Generation an Batteriezellen und Batteriemodulen entwickeln und produzieren wird – maßgeschneidert auf die spezifischen Anforderungen von Mercedes-Benz“, erklärte Källenius. Durch die Partnerschaft sichere sich Daimler die Lieferumfänge, nutze Skaleneffekte und könne seinen Kunden überlegene Batterietechnologie bieten. Gleichzeitig lege man damit gemeinsam den Grundstein für einen neuen „Batterie-Champion“.

Keine Chip-Produktion, Ladeinfrastruktur muss wachsen

Bisher hat Daimler wie die meisten Autohersteller Akkus von den hier führenden Lieferanten aus Asien bezogen. Neben der Verfügbarkeit von Energiespeichern für Elektroautos wird die Branche derzeit von der weltweiten Halbleiter-Krise gebremst. Selbst Computerchips zu produzieren, komme für Mercedes-Benz anders als die zukünftige Fertigung von Akkus nicht infrage, sagte Källenius. Er verwies auf die dafür nötigen Milliardeninvestitionen. Außerdem würden aktuell „nicht die absoluten Hightech-Chips“ fehlen, sondern bereits vor Jahren entwickelte Standardlösungen.

Durch den Halbleiter-Mangel können viele Autobauer die Nachfrage der Kunden nicht wie gewohnt bedienen. Das ist auch bei Mercedes-Benz der Fall, die Wartezeiten für manche Modelle sind daher länger, in einigen Fällen auch über ein Jahr. In der Produktion müsse man daher manchmal priorisieren, sagte Källenius. Dabei habe das Unternehmen immer drei Dinge im Kopf: an erster Stelle die Kunden, aber auch die Profitabilität und den Fortschritt der Elektro-Offensive.

Mit Blick auf die Aufgaben für die neue Bundesregierung betonte der Daimler-Boss den Klimaplan der EU „Fit for 55“, der im nächsten Jahrzehnt praktisch das Aus für Verbrennungsmotoren bedeutet. „Wir unterstützen das. Wir wollen sogar noch schneller in die Elektro-Mobilität gehen und stellen unsere Automodelle ab Mitte der Dekade um auf ‚electric only'“, so Källenius. Damit das funktioniere, brauche es einen schnellen Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa und eine Beschleunigung auf dem Weg in Richtung Erneuerbare Energien. Das Elektroauto sei besonders dann sinnvoll, wenn Strom aus einer CO2-freien Quelle kommt. Es brauche außerdem eine klare Industrie- und Wirtschaftspolitik für eine ertragsstarke, international wettbewerbsfähige Wirtschaft.

Dass die zuletzt boomende E-Mobilität noch an der Ladeinfrastruktur scheitern kann, glaubt Källenius nicht. „Alle Akteure akzeptieren das Pariser Klimaabkommen, wir wollen das drängendste Problem der Menschheit lösen. Das Ziel ist klar“, sagte er. Jetzt rede man über die Geschwindigkeit. Was Mercedes-Benz angeht, sei die Abhängigkeit von öffentlicher Ladeinfrastruktur nicht so maßgeblich. Die Kunden der Marke hätten oft ein eigenes Haus und dort eine eigene Ladestation an der Wand. Für die Elektrifizierung einer ganzen Autoflotte müsse aber das Schnellladen im öffentlichen Raum flächendeckend klappen. Das werde bereits von der Wirtschaft unterstützt, etwa durch die Umrüstung vorhandener Parkflächen und von Handelsketten, die mit Ladesäulen Kunden anlocken, sowie die Mineralölkonzerne, die ihre Tankstellen umstellen. Auch die Arbeitgeber würden umdenken – darunter Mercedes-Benz, das an vielen Standorten Infrastruktur für das Laden während der Arbeit aufbaue.