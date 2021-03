Der vietnamesische Konzern Vingroup will seine Tochter VinFast zu einer globalen „High-Tech-Automarke“ machen. Im Fokus stehen dabei Elektroautos, zwei von drei kürzlich vorgestellten Modellen sollen ab November auch in Europa bestellt werden können. VinFast teilte nun mit, in wenigen Jahren Stromer mit neuester Batterie-Technologie anbieten zu wollen. Dazu kooperiert das Unternehmen mit dem taiwanesischen Spezialisten ProLogium.

ProLogium ist eigenen Angaben nach der weltweit erste und bisher einzige Hersteller von Festkörper-Batterien, der die Massenproduktion erreicht hat. Entsprechende Akkus sollen in Zukunft auch in der Automobilindustrie sowie weiteren Branchen eingesetzt werden. Mehrere globale Unternehmen hätten bereits Kooperationsvereinbarungen mit ProLogium geschlossen, aktuell werde an Produkttests und Designs gearbeitet.

Bereits 2019 hatten ProLogium und das chinesische E-Auto-Startup NIO eine Partnerschaft verkündet, nun wird auch mit VinFast kooperiert. Der vor vier Jahren gegründete Hersteller will mit Festkörper-Batterien von ProLogium Vietnams Elektroauto-Markt „dominieren“. Dazu sehen die beiden Firmen gemäß einer Absichtserklärung ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von Akkupacks für E-Autos von VinFast vor. Das Joint Venture habe Vorrang beim Kauf der Festkörper-Batterien von ProLogium und erhalte eine Lizenz zur Verwendung einer patentierten Montagetechnologie, teilte VinFast mit. ProLogium werde im Jahr 2022 voraussichtlich eine Kapazität von 1 bis 2 Gigawattstunden (GWh) erreichen. Damit wäre die für 2023/2024 in Vietnam vorgesehene Massenproduktion der E-Autos von VinFast möglich, heißt es.

VinFast will zu einem weltweit führenden Unternehmen für Elektroautos werden. „Durch das Joint-Venture mit ProLogium kann VinFast EVs (Electric Vehicles/Elektrofahrzeuge, d. Red.) bauen, die ultimative Sicherheit, eine wesentlich größere Reichweite, eine effiziente Ladezeit – vergleichbar mit der von Benzinfahrzeugen – und Überlegenheit bei Intelligenz und Leistung versprechen“, so das Unternehmen. Angaben zur angestrebten Reichweite wurden nicht gemacht. Die zunächst mit herkömmlichen Batterien startenden Elektroautos der Marke sollen bis zu 550 Kilometer pro Ladung schaffen.

Batterien mit festem statt flüssigem Elektrolyt gelten als sicherer und insgesamt leistungsfähiger als heutige Lösungen, werden jedoch erst in einigen Jahren in Serien-Elektroautos erwartet. Die Technologie ist bisher nicht praxisreif und die Produktion in großen Stückzahlen eine Herausforderung. Erst kürzlich hatte das US-Startup Fisker Inc. mitgeteilt, seine Bemühungen in diesem Bereich komplett einzustellen. Gründer Henrik Fisker glaubt, dass Festkörper-Batterien für die Großserie noch mindestens sieben Jahre auf sich warten lassen. Volkswagen und Toyota wollen schon gegen Mitte des Jahrzehnts erfolgreich sein – ob VinFast und ProLogium den Autogiganten zuvorkommen, bleibt abzuwarten.