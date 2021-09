Fastned eröffnet neue Schnellladestationen an der A3 und A8

Das niederländische Schnellladeunternehmen Fastned treibt den Ausbau seiner Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Deutschland voran. Dazu wurden kürzlich zwei neue Standorte in Markt Goldbach (Artikelbild) an der A3 bei Aschaffenburg-Ost sowie Friedberg an der A8 bei Augsburg eröffnet. Bundesweit betreibt Fastned eigenen Angaben nach nun 24, europaweit 164 Standorte.

An der A3 können acht E-Autofahrer gleichzeitig an der dortigen neuen Station von Fastned laden. Vier Schnellladesäulen mit acht Ladepunkten ermöglichen das Laden mit bis zu 300 kW. „Fastned demonstriert mit einem neuen Stationsdesign, dass sich eine überdachte Ladestation mit Durchfahrtskonzept auch auf begrenztem Raum umsetzen lässt. Mit der Bereitstellung einer barrierefreien Schnellladesäule legt Fastned besonderen Wert darauf, E-Mobilität für jede und jeden zugänglich zu machen“, so der Anbieter.

Der Fastned-Standort an der A3 ist skalierbar konzipiert und kann bei Bedarf um weitere vier bis sechs Ladepunkte erweitert werden. Zum Überbrücken der Wartezeit stehen vier Sitzbänke bereit. In Friedberg bei Augsburg an der A8 errichtete Fastned eine neue Station mit zwei Schnellladesäulen und vier Ladepunkten. Das Laden kann hier mit Erledigungen kombiniert werden, eine Bäckerei, ein Schnellrestaurant und ein Kiosk liegen in unmittelbarer Nähe.

Fastend will in diesem Jahr weitere neue Stationen eröffnen. „Mit der hohen Taktung an Neueröffnungen kommen wir unserem Ziel von 1.000 Schnellladestationen Schritt für Schritt näher“, so Fastend-Chef Michiel Langezaal. „Skalierbare, attraktiv gestaltete Ladestationen in der Nähe von Autobahnen und Bundesstraßen sind der Schlüssel zur Mobilitätswende. Jedoch muss Schnellladen mittelfristig auch innerstädtisch etabliert werden – wenige AC-Lader am Straßenrand sind in fünf bis zehn Jahren nicht mehr ausreichend. Für Standortvorschläge, ob öffentlich oder privat, an denen wir gemeinsam unsere Vision des Ladens der Zukunft umsetzen können, sind wir immer offen.“