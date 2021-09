Ford-Chef betont Bedarf an erschwinglichen E-Autos, Milliardeninvestition in US-Produktion

Erschwingliche Elektrofahrzeuge sollten bei den Autoherstellern oberste Priorität haben, damit der durchschnittliche Fahrzeugkäufer ein solches Modell kaufen kann. Das betonte Ford-Chef Jim Farley bei einer Veranstaltung der Autostadt Detroit. Er sei mit Blick auf die Bezahlbarkeit „zutiefst besorgt“. Der Durchschnittsbürger könne sich diese Fahrzeuge nicht leisten, „und wir haben noch viel zu tun, um sie erschwinglicher zu machen. … Das ist das Problem, das mich nachts wach hält“, so Farley.

Ford beschleunigt aktuell seine E-Mobilitäts-Ziele, die ersten neuen Modelle kommen laut dem Firmenchef bereits gut an. So sei die Elektro-Version des Pick-ups F-150 in den bedienten Regionen komplett ausverkauft. „Wir haben 150.000 Bestellungen und der Wagen ist nicht nur schnell … er ist sehr schnell, aber er kann Ihr Haus drei Tage lang mit Strom versorgen. Ich glaube, das wird die Elektrifizierung wirklich verändern“, sagte Farley. Er glaubt, dass die erste Generation von Elektroauto-Besitzern keine kleinen Pendler- und Sparfahrzeuge will, sondern Mustangs, Pick-ups und Lieferwagen. „Sie wollen die besten Produkte.“

Ford hat 2020 sein neues Elektroauto-Flaggschiff eingeführt. Das SUV ist mit Mustang Mach-E nach der Verbrenner-Sportwagenikone der Marke benannt, was einige Fans verärgerte. Das Modell wird aber bereits gut nachgefragt, seit diesem Jahr ist es auch in Europa und Deutschland erhältlich. Auf den Mustang Mach-E folgt in diesem Jahr eine Batterie-Version des Kleintransporters Transit, Anfang 2022 dann zunächst nur in den USA der elektrische F-150. Anschließend sollen diverse weitere Stromer in unterschiedlichen Formen auf den Markt kommen, darunter speziell für Europa konzipierte Modelle mit Volkswagen-Technik.

Farley sagte bei der Veranstaltung in Detroit, dass die Herstellung von Elektroautos 30 Prozent weniger koste – das werde für Probleme mit Jobs sorgen. Auch die Versorgung mit Batterien und den dafür wichtigen Rohstoffen wie Lithium und Kobalt sei eine Herausforderung. „Wir müssen die Batterieproduktion hierher bringen, aber die Lieferkette muss bis zu den Minen reichen. Dort liegen die wahren Kosten, und die Menschen in den USA wollen keinen Bergbau in ihrer Nachbarschaft“, so Farley. „Wollen wir also Lithium importieren und Kobalt aus Staaten beziehen, in denen es Kinderarbeit und alle Arten von Korruption gibt, oder wollen wir uns ernsthaft mit dem Bergbau beschäftigen? … Wir müssen diese Dinge lösen, und wir haben nicht viel Zeit.“

Milliarden für E-Auto-Produktion in den USA

Ford hatte im Mai mitgeteilt, seine Investitionen in Elektromobilität abermals aufzustocken. Bis 2025 sollen nun über 30 Milliarden Dollar aufgewendet werden. In Europa will der Traditionshersteller ab 2030 nur noch Elektroautos anbieten. Schon in wenigen Jahren soll mehr Geld in Fahrzeuge mit E-Antrieb als in Verbrenner fließen. Ende September informierte das Unternehmen über eine große Produktionsoffensive in den USA für seine künftige E-Auto-Fertigung: Ford will die Produktion mit Investitionen in Höhe von 11,4 Milliarden Dollar ausweiten. Bis 2025 sollen vier neue Werke – davon drei für Batterien – gebaut und 11.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ford will die Fabriken in den USA zusammen mit seinem südkoreanischen Partner SK Innovation in den Bundesstaaten Kentucky und Tennessee bauen. Der Autohersteller stellt nach eigenen Angaben sieben Milliarden Dollar für das Projekt bereit, die restlichen 4,4 Milliarden Dollar steuert SK bei. Die Investition ist die größte Aufwendung im Fertigungsbereich in der 118-jährigen Geschichte von Ford. Der Konzern geht davon aus, dass der Anteil reiner Stromer an seiner Flotte bis 2030 auf 40 bis 50 Prozent steigen wird. Derzeit haben nur etwa ein Prozent der Fahrzeuge auf US-Straßen einen Elektroantrieb.

„Wir betreten Neuland, und als Nummer eins der Automobilhersteller in den Vereinigten Staaten übernehmen wir die Führung … bei der Skalierung digitaler elektrischer Produkte und einer sauberen Produktion in den Vereinigten Staaten. Wir werden die Automobilproduktion in den Vereinigten Staaten neu erfinden, und wir werden die Führung übernehmen“, erklärte Farley.