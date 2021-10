Fachkräftemangel droht Hochlauf der Batterie-Produktion zu bremsen

Mit dem erwarteten Boom von Elektroautos und der weltweit steigenden Nachfrage nach anderen Elektronikgeräten nimmt auch der Bedarf an Batterien zu. Der Erweiterung der bestehenden Produktionskapazitäten steht dabei neben Engpässen bei den Rohstoffen zunehmend auch ein Mangel an kompetentem Personal im Weg.

Die drei führenden Akkufertiger Südkoreas LG, SK und Samsung vereinen ein Drittel des weltweiten Marktes für E-Fahrzeug-Batterien. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärten sie jetzt, dass sie alle mit einem Mangel an Forschungs- und Ingenieursfachleuten für Batterien zu kämpfen haben. Der Grund sei die stark steigende Nachfrage nach dieser Technologie.

„Obwohl wir ein solches Wachstum in der Branche erleben scheint es, dass wir mit einem Mangel an Talenten konfrontiert sind“, sagte ein Manager von LG. Dies wurde Reuters auch von den beiden großen südkoreanischen Konkurrenten bestätigt, SK beschrieb die Expansion des Sektors dabei als „exponentiell“. Wenn die globale Lücke an Fachleuten nicht geschlossen wird, könnte dies nach Ansicht einiger Branchenexperten das Tempo der Fortschritte bei Batterien verlangsamen.

Die bislang den Akku-Markt dominierenden Unternehmen aus Südkorea konkurrieren nicht nur mit anderen Anbietern der Region wie dem chinesischen Marktführer CATL und dem japanischen Tesla-Partner Panasonic, sondern auch mit schnell wachsenden Wettbewerbern aus den USA und Europa wie dem mit Volkswagen kooperierenden schwedischen Unternehmen Northvolt. Auch Hersteller wie der Stellantis-Konzern (u. a. Peugeot, Opel, Fiat, Chrysler), Mercedes-Benz, Ford oder General Motors bauen künftig eigene Akkus und benötigen Experten dafür.

Der Fachkräftemangel in Südkorea wird laut dem Bericht dadurch verschärft, dass einige Mitarbeiter zu ausländischen Konkurrenten abwandern, die eine bessere Bezahlung bieten, so Quellen aus der Branche. „Wir haben einige Leute bei Northvolt, die aus Südkorea stammen, einem Land, das offensichtlich sehr beeindruckend ist, wenn es um die Herstellung und Entwicklung von Batterien geht, und in dem mehrere angesehene Unternehmen in diesem Bereich tätig sind“, hatte zuvor ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Reuters erklärt.

Trotz des Fachkräftemangels beflügelt die weltweite Nachfrage nach ihren Akkus die Expansionspläne der Batteriehersteller. LG geht laut Reuters davon aus, dass seine Produktionskapazität bis Ende dieses Jahres 155 Gigawattstunden (GWh) Batterien erreichen wird und plant, diese bis 2025 auf 430 GWh zu erhöhen. SK will seine jährliche Produktionskapazität bis 2025 um mehr als das Fünffache auf 220 GWh steigern und kündigte im September an, gemeinsam mit Ford Milliarden in den Bau von drei Batteriewerken in den USA zu investieren.