Piëch Automotive will 2024 erstes Elektroauto mit neuer Schnellladetechnik einführen

Anton Piëch, Sohn des ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratschefs von Volkswagen Ferdinand Piëch, treibt den Start seines 2019 vorgestellten Elektro-Sportwagens voran. Im Oktober präsentierte er Journalisten einen Prototyp, aus dem einmal das erste Modell von Piëch Automotive mit dem Projektnamen Piech GT werden soll. Das gezeigte Fahrzeug unterscheidet sich nicht sehr von der Konzeptstudie Mark Zero.

Piëch positioniert Piëch Automotive als langlebige, zuverlässige und wertorientierte „Schweizer Marke, eine Art Schweizer Uhrenmarke der Autoindustrie“, sagte er der Automobilwoche. Demnächst werde eine Warteliste für Kaufinteressenten eröffnet, die ein Kaufpreis von um die 200.000 Euro nicht abschreckt. Im ersten Produktionsjahr sollen rund 1200 Einheiten entstehen. Für später werden jährlich 10.000 Fahrzeuge mehrerer Varianten anvisiert. Die Produktion sollen Auftragsfertiger übernehmen, Piëch Automotive will sich auf die Integration der Technik und die Marke konzentrieren.

Die ersten Exemplare des 4,43 Meter langen, 1,99 Meter breiten, 1,25 Meter hohen und maximal 1800 Kilogramm schweren Elektro-GT sollen ab Mitte 2024 ausgeliefert werden. Mit einem E-Motor an der Vorderachse und zwei hinten soll es dank insgesamt 450 kW (611 PS) in unter drei Sekunden von 0 auf Tempo 100 gehen. Die Akkus – ein Teil ist im Mitteltunnel untergebracht, der Rest an der Hinterachse – mit insgesamt 70 kWh Kapazität sollen eine Reichweite von 500 Kilometern ermöglichen. Auch ein Spyder, ein Targa und eine Sportback-Variante seien angedacht, berichtet das Portal Edison. Offiziell plant Piëch Automotive neben einem Sportwagen eine Sportlimousine und ein SUV, jedes Modell früheren Aussagen nach zu Preisen ab 150.000 Euro.

Für die Piëch-Modelle ist ein moderner Baukasten in Arbeit. Als besonderen Mehrwert seiner Elektroautos verspricht das Unternehmen eine Schnellladung von 0 auf 80 Prozent in nur acht Minuten, was aktuell mit Abstand einen Bestwert darstellen würde. Das soll an bestehenden Hochleistungs-Ladesäulen mit dem europäischen CCS-Standard möglich sein. Mit einer zusammen mit der chinesischen Desten-Gruppe entwickelten speziellen Ladetechnik soll sich die Batterie sogar in weniger als fünf Minuten zu 80 Prozent füllen lassen.

Eine weitere Besonderheit bei Piëch Automotive: Das Start-up plant, den Batterie-Elektroantrieb eines Tages durch Wasserstoffantrieb oder ein Hybridsystem mit einem Sechszylinder-Benzinmotor zu ersetzen, das mit synthetischen Kraftstoffen betrieben wird. So will das Unternehmen die drei- bis vierfache Laufleistung erreichen, was den CO2-Fußabdruck „dramatisch“ reduzieren und für hohe Nachhaltigkeit sorgen soll. „Wir sind nicht nur im Hinblick auf Design und Karosserie-Formen flexibel, sondern halten uns auch beim Thema Antrieb alle Optionen offen. Den Anfang machen Elektro-Fahrzeuge, aber sollte der Wasserstoff-Antrieb und die Brennstoffzelle ihren Durchbruch erreichen, können wir dank unserer modularen Fahrzeug-Architektur flexibel reagieren“, so Anton Piëch.

Beim Verkauf setzt Piëch Automotive bevorzugt auf Direktvertrieb. Rund 60 Marken-Stores sind geplant. Die Vertriebsstrategie hat der ehemalige Europachef von Tesla Jochen Rudat entworfen. „Der Erwerb eines Piëch GT muss von Anfang an ein echtes Marken- und Produkt-Erlebnis bieten. Deshalb setzen wir hier auf rund 60 eigene, authentische Marken-Stores und nicht auf ein herkömmliches Franchise-System“, erklärte Rudat. „Wir werden den Piëch GT in den wichtigsten EU-Märkten sowie den USA und China und anderen außereuropäischen Märkten etablieren und anbieten.“

Bei Piëch Automotive handelt es sich laut dem Gründer und CEO nicht um ein teures Hobby. „Wir sind ein Unternehmen, wir haben ein Geschäftsmodell, und wir sind überzeugt, dass wir unser Geschäft profitabel aufstellen können“, betonte Anton Piëch. Ihn unterstützt neben dem Designer und weiteren Mitgründer Rea Stark Rajcic unter anderem auch der frühere Volkswagen-Chef Matthias Müller.