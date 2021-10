Škoda meldet anhaltend hohe Nachfrage nach Stromern

Škoda meldet eine große Nachfrage nach seinen Stromern: Man sei in Deutschland auf dem besten Weg, den Absatz elektrifizierter „iV“-Modelle im Vergleich zum Vorjahr zu verdreifachen, teilte die tschechische Volkswagen-Tochter mit.

In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete die Marke hierzulande fast 33.000 Kundenbestellungen. 2020 hatte Škoda rund 10.000 iV-Neuzulassungen erreicht. Der in diesem Jahr gestartete rein batteriebetriebene Enyaq iV ist dabei in den ersten drei Quartalen der iV-Bestseller vor den Plug-in-Hybridmodellen Octavia iV und Superb iV. Ein besonders großes Wachstum sei im wichtigen Marktsegment der Firmen- und Flottenfahrzeuge gelungen, so Škoda.

Die Škoda-Submarke iV umfasst derzeit drei Plug-in-Hybride in den Baureihen Octavia und Superb sowie den Enyaq iV. Der Enyaq iV basiert auf dem E-Auto-Baukasten MEB des Volkswagen-Konzerns. Er wurde im laufenden Jahr in Deutschland über 17.000 Mal geordert, berichtet Škoda – europaweit liegen sogar schon rund 70.000 Bestellungen vor. Damit hat das E-Flaggschiff die Octavia-iV-Varianten von der Spitze der internen iV-Absatzstatistik abgelöst. Für die Kompaktklasse-Modelle gingen bei Škoda aus Deutschland fast 12.000 Bestellungen ein. Für den darüber angesiedelten Superb iV wurden in den ersten drei Quartalen rund 4000 Bestellungen registriert.

Besonders positiv entwickelten sich in Deutschland laut Škoda auch die Zahlen im wichtigen Marktsegment der Firmen- und Flottenfahrzeuge: 22 Prozent der Gewerbekunden hätten sich in den ersten neun Monaten für ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug oder den rein elektrischen Enyaq iV entschieden.

Die Submarke iV soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden. Als nächsten Schritt stellt Škoda im Frühjahr 2022 die Coupé-Version des Enyaq iV vor. Bis 2030 soll der Anteil der elektrifizierten Modelle am Absatz in Europa 50 bis 70 Prozent erreichen. Dabei setzt Škoda auf weitere batterieelektrische Fahrzeuge, neue Plug-in-Hybride wird es nicht mehr geben. In den kommenden Jahren sollen drei neue E-Modelle unterhalb des Enyaq iV an den Start gehen.