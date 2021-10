Neuer Elektro-Smart im SUV-Format kommt Anfang 2023 nach Deutschland

Smart hat im September mit dem Concept #1 einen Ausblick auf sein erstes Modell nach dem Umzug der Entwicklung und Produktion nach China gegeben. Von dort wird das kompakte SUV in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen des chinesischen Fahrzeugherstellers Geely und des Daimler-Konzerns in internationale Märkte exportiert. In Deutschland startet die Baureihe zusammen mit einem neuen Vertriebskonzept in etwas mehr als einem Jahr.

„Wir kommen mit unserem neuen SUV im Januar 2023 nach Europa und Deutschland“, sagte der Chef der Smart Europa GmbH Dirk Adelmann der Automobilwoche. Dieses und die dann folgende Modelle verkaufe Smart über ein neues sogenanntes Agentursystem. Für den Vertrieb der bisher angebotenen Klein(st)wagen ForTwo und ForFour wird weiter Mercedes-Benz zuständig sein. Wie lange die seit 2020 nur noch in den Batterie-Versionen gebauten Fahrzeuge noch angeboten werden, ist offen.

Das Smart-Joint-Venture von Daimler und Geely konzentriere sich auf die neue Generation Smart. Bald nach dem SUV solle ein weiteres Modell auf den Markt kommen, verriet Adelmann. Trotz der unterschiedlichen Herangehensweisen beim Vertrieb werden die bestehenden und die zukünftigen Fahrzeuge über das gleiche Netz verkauft. Jeder heutige Smart-Partner habe auch einen Vertrag mit Mercedes-Benz Pkw, erklärte der Smart-Europa-Chef.

„Wir werden uns mit unseren Fahrzeugen über eine Shop-in-Shop-Lösung bei den Mercedes-Benz Autohäusern integrieren“, so Adelmann. Nicht jeder heutige Partner werde einen Vertrag angeboten bekommen. Im ersten Quartal 2022 soll das Netz weitgehend stehen. Derzeit hat Smart 159 Vertriebsstandorte in Deutschland. Für die Neuausrichtung werden die Marktgebiete zum Teil neu verteilt und teilweise zusammengelegt. Das derzeitige Händlernetz ist dem Joint Venture zu engmaschig, da die Kunden zunehmend online Autos aussuchen, konfigurieren und kaufen. In Zukunft sollen etwa zwei Drittel der Standorte ausreichen.

Wer die neuen Smarts verkaufen will, muss mindestens 50.000 bis 70.000 Euro in den Vertrieb investieren, dazu gehören beispielsweise zwei Ausstellungsplätze. Die Partner sollen sich zu Beginn nicht übernehmen, sagte Adelmann. Werde das Angebot größer, wollen man sukzessive auch die Shop-in-Shop-Flächen hochfahren. Flankierend sind temporärere Formate geplant, die bereits von der Marke umgesetzten flexiblen Showrooms im Container-Format sollen erweitert werden. Diese lassen sich schnell auf- und wieder abbauen, zum Beispiel in Innenstädten. Die Ansprechpartner vor Ort werden die Smart-Partner sein, die das Konzept mitbetreiben.

Der dritte Fokus im Vertrieb neben den Shop-in-Shop-Standorten in Mercedes-Autohäusern und vorübergehenden Ausstellungsflächen ist das Onlineangebot, das für Adelmann eine entscheidende Rolle spielt. Jedes Fahrzeug werde online über das Kundenportal verkauft. Das gelte auch für den Kauf im Autohaus, wo der Partner den Kunden bei der Plattform-Bestellung assistiert. „Der Handel ist Relationship-Manager vor Ort und damit unsere lokale Visitenkarte“, sagte der Smart-Europa-Chef. In Deutschland setzt Smart künftig in erster Linie auf Leasingangebote. Darüber hinaus sind auch Abomodelle vorgesehen.

Smart künftig „Light Premium“

Smart werde künftig als „Light Premium“ positioniert, sagte Adelmann. Was das bedeutet, zeigt das Concept #1. Das seriennahe Konzeptfahrzeug übertrage das Smart-typische Design und die sehr kompakten Außenmaße in ein neues Fahrzeugkonzept mit einem höheren Premium- und Hightech-Anspruch, hieß es bei der Präsentation. „Das neue Concept #1 ist der erste Ausblick auf unsere Vision einer neuen und nachhaltigen Mobilität. Es ist geprägt von progressivem Design, Premiumausstattung und fortschrittlicher Technologie.“

Alle neuen Modelle von Smart werden Elektroautos sein. Die technische Basis stellt eine Stromer-Plattform von Geely. Die Smart-Manager versprechen viel Platz im Inneren, hohe Fahrdynamik und passive Sicherheit. Es wird zudem eine lange Batterielebensdauer und Schnellladefunktionen sowie ein breites Angebot an cloudbasierten „Over-the-Air“-Updates der Fahrzeugsoftware sowie moderne Infotainment-Features und innovative Fahrerassistenzsysteme geben. Konkrete technische Details sind noch nicht bekannt, Smart betonte aber, dass die nach der ausgelaufenen NEFZ-Norm gerade einmal 160 Kilometer Reichweite pro Ladung der aktuellen Modelle kein Maßstab mehr seien.