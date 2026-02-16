Smart gewährt nochmals höhere Elektroauto-Rabatte

Smart hat seine Rabatte nochmals deutlich erhöht. Nun gibt es beim Kompakt-SUV #1 und dem etwas größeren Crossover #3 einen Nachlass in Höhe von 6000 Euro, beim neuen Mittelklasse-SUV #5 sind es jetzt 4000 Euro.

Seit November 2025 lag der gewährte Nachlass beim #1 und #3 bei 5000 Euro, beim #5 war es die Hälfte. Jetzt legt Smart nach und erhöht die Rabatte für seine drei aktuellen Modelle. Beim #1 und #3 sparen Kunden nun 1000 Euro mehr, also insgesamt 6000 Euro gegenüber dem Listenpreis. Beim #5 gibt es 1500 Euro mehr, womit sich ein Nachlass von 4000 Euro ergibt.

Darüber hinaus profitiert man hierzulande bei der Anschaffung eines neuen Smart von der ab 1 Januar 2026 geltenden neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie. Diese erhalten Privatkunden beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit sogenanntem Range Extender. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt der Zuschuss zwischen 1500 und 6000 Euro. Es gibt Einkommensobergrenzen, bis zu denen die Förderung ausgezahlt wird – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.

Zieht man die bis zu 6000 Euro Förderung des Bundes vom aktuellen Smart-Rabatt ab, ist das derzeitige Einstiegsmodell, der #1 Pure, ab 24.990 Euro zu haben. Regulär kostet dieses Elektroauto neu mindestens 36.990 Euro. Der #3 Pro ist mit der Prämie bei Smart ab 34.490 Euro erhältlich, der #5 Pro ab 41.900 Euro.