Smart gewährt nochmals höhere Elektroauto-Rabatte

Smart hat seine Rabatte nochmals deutlich erhöht. Nun gibt es beim Kompakt-SUV #1 und dem etwas größeren Crossover #3 einen Nachlass in Höhe von 6000 Euro, beim neuen Mittelklasse-SUV #5 sind es jetzt 4000 Euro.
Seit November 2025 lag der gewährte Nachlass beim #1 und #3 bei 5000 Euro, beim #5 war es die Hälfte. Jetzt legt Smart nach und erhöht die Rabatte für seine drei aktuellen Modelle. Beim #1 und #3 sparen Kunden nun 1000 Euro mehr, also insgesamt 6000 Euro gegenüber dem Listenpreis. Beim #5 gibt es 1500 Euro mehr, womit sich ein Nachlass von 4000 Euro ergibt.
Darüber hinaus profitiert man hierzulande bei der Anschaffung eines neuen Smart von der ab 1 Januar 2026 geltenden neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie. Diese erhalten Privatkunden beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit sogenanntem Range Extender. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt der Zuschuss zwischen 1500 und 6000 Euro. Es gibt Einkommensobergrenzen, bis zu denen die Förderung ausgezahlt wird – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.
Zieht man die bis zu 6000 Euro Förderung des Bundes vom aktuellen Smart-Rabatt ab, ist das derzeitige Einstiegsmodell, der #1 Pure, ab 24.990 Euro zu haben. Regulär kostet dieses Elektroauto neu mindestens 36.990 Euro. Der #3 Pro ist mit der Prämie bei Smart ab 34.490 Euro erhältlich, der #5 Pro ab 41.900 Euro.
Kommentare
Powerwall Thorsten meint
Mal sehen wie die Argumentation der Bürogemeinschaft vom vergangenen Wochenende diesen Preisnachlass jetzt plötzlich als gut und sinnvoll rechtfertigt – ich finde ja Preisnachlässe generell sinnvoll, solange sie transparent und für jeden Kunden gleichberechtigt ablaufen.
Preisverhandlungen ala orientalischer Basar hingegen, wie er hingegen gerne in den Autohäusern der Alt-OEMs abgehalten wird ist mir zutiefst zuwider.
Future meint
Preisverhandlungen beim Konsum mögen im Orient ja zur Kultur dazugehören. Ich möchte jedes Produkt mit maximal 5 Klicks kaufen können – und zwar zum besten Preis, der für alle Kunden gleichermaßen gilt.
Matthias meint
Tja, wie wäre es mal den Rabatt „zwei Türen, ein bis zwei Meter Blechblase, 1000 bis 1500 kg Ballast“ von den derzeitigen Angeboten abzuziehen?
ID.alist meint
Der #2 ist schon angekündigt. Geld mit solchen Stadtflöhe zu verdienen ist nicht einfach, vor allem hier in Europa wo viele den Komfort und Qualität eines RollsRoyce für den Preis einer Ente in den 80’er erwarten.
Future meint
Car News China hat berichtet, dass der Smart #2 bereits in 3 Monaten präsentiert werden soll. Die Kapazität des Akkus soll bei 30 kWh liegen. Europa wartet auf das kleine Auto – es wurde ja auch hier immer wieder gefordert. Jetzt geht es endlich los.