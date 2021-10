Tesla in Q3 2021 mit 13,8 Milliarden Dollar Umsatz und 1,6 Milliarden Dollar Gewinn

Tesla hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Der US-Elektroautobauer meldete einen Umsatz von 13,8 Milliarden Dollar (11,9 Mrd. Euro), im Vorjahresquartal waren es noch 8,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag bei 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd. Euro) – in Q3 2020 waren es nur 331 Millionen Dollar.

Tesla unterstrich in der Mitteilung zu dem jüngsten Quartalsergebnis neben unter anderem weiteren Produktions- und Lieferrekorden eine operative Marge von jetzt 14,6 Prozent. Der Großteil des Umsatzes entfiel dabei in Q3 mit 12,1 Milliarden Dollar auf das Automobilsegment. 279 Millionen Dollar davon wurden durch den Verkauf sogenannter Regulatory Credits an Hersteller mit weniger umweltfreundlichen Pkw zum Verbessern ihrer CO2-Bilanz erlöst.

Die Produktion in den Werken laufe trotz Herausforderungen wie der weltweiten Chip-Krise und überlasteten Häfen auf Hochtouren, so das Unternehmen. In der China-Fabrik in Shanghai werde die Fertigung weiter hochgefahren und die Inbetriebnahme der neuen Standorte in Brandenburg nahe Berlin sowie im US-Bundesstaat Texas vorangetrieben. Das Stammwerk im kalifornischen Fremont habe in den letzten vier Quartalen mit über 430.000 Fahrzeugen mehr Elektroautos als je zuvor gebaut, die Kapazität solle weiter wachsen.

Konkret baute Tesla im letzten Quartal 237.823 Elektroautos, 241.391 wurden ausgeliefert. Das entspricht jeweils einem Plus zum Vorjahr von 64 und 73 Prozent. Den größten Anteil hatten mit 228.882 produzierten und 232.102 ausgelieferten Exemplaren die Mittelklasse-Modelle Model 3 und Model Y. Die zwischenzeitlich wegen einem Modellwechsel pausierten Premium-Stromer Model S und Model X kamen nach der wiederangelaufenen Produktion und ersten Kundenübergaben auf 8941 gebaute und 9289 gelieferte Einheiten.

Stetig steigende Produktion

„Wir waren in der Lage, gegen Ende des Quartals eine jährliche Produktionsrate von über einer Million Autos zu erreichen. Der Anstieg der Produktionsrate wurde vor allem durch den weiteren Hochlauf des Model Y in der Gigafactory Shanghai vorangetrieben“, sagte Finanzchef Zach Kirkhorn. „Darüber hinaus haben wir große Fortschritte bei der Steigerung des Produktionsvolumens des Model S gemacht und haben vor Kurzem mit der Produktion und dem Hochlauf des Model X begonnen.“

Zur neuen „Gigafactory“ in der Brandenburger Gemeinde Grünheide hieß es, dass der Aufbau der Fabrik planmäßig verlaufe und die Tests der Anlagen in vollem Gange seien. Allerdings wird die deutsche Produktionsstätte etwa ein halbes Jahr später als vorgesehen eröffnet. Der Grund dafür sind insbesondere Proteste von Anwohnern und Umweltschützern sowie Planänderungen von Tesla. Vor dem offiziellen Start muss die Fabrik nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz freigegeben werden. „Wir erwarten, dass wir die endgültige Genehmigung noch in diesem Jahr erhalten“, erklärte der Konzern. Als Erstes soll das SUV Model Y die Werkshallen verlassen.

Tesla erklärte abschließend, seine Produktionskapazitäten so schnell wie möglich ausbauen zu wollen. Das Unternehmen geht weiter von 50 Prozent durchschnittlichem jährlichem Wachstum bei den Fahrzeugauslieferungen aus. „Wir verfügen über ausreichend Liquidität, um unseren Produktfahrplan, langfristige Kapazitätserweiterungspläne und andere Ausgaben zu finanzieren“, betonte Tesla. „Wir gehen davon aus, dass unsere operative Marge im Laufe der Zeit weiter wachsen wird und mit den laufenden Plänen zum Kapazitätsausbau und zur Lokalisierung weiterhin ein branchenführendes Niveau erreichen wird.“