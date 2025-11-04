Smart erhöht Rabatte für #1 und #3 auf 5.000 Euro

Smart hat die Rabatte für seine beiden Elektroauto-Modelle #1 und #3 erhöht: Käufer können nun einen Preisnachlass von 5.000 statt 4.500 Euro in Anspruch nehmen. Das gilt seit dem ersten November. Weiter 6.000 Euro Rabatt sind es bei der Sonderedition „Premium TUI Edition“. Beim neuen Mittelklasse-SUV #5 bleibt die „Smart Prämie“ mit 2.500 Euro ebenfalls gleich.

Für das kompakte SUV #1 sinkt damit der Einstiegspreis der Basisversion „Pure“ von rund 36.990 auf etwa 31.990 Euro. Das Topmodell „Brabus“ kostet nach dem Nachlass 47.490 statt 52.490 Euro. Beim etwas größeren Crossover #3 liegt der Preis nach Abzug des Rabatts zwischen 35.490 und 48.490 Euro.

Der Nachlass wird erst im Warenkorb des Online-Konfigurators angezeigt, wo Smart auch die zusätzlich anfallenden Überführungskosten von 850 Euro ausweist.

Die bisherigen Zulassungszahlen von Smart sind enttäuschend: Nach zehn Monaten des Jahres konnte die Marke bundesweit nur 2362 Fahrzeuge neu zulassen, ein Rückgang von fast 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allein im Oktober wurden lediglich 412 Fahrzeuge zugelassen. Deshalb wird nun wohl auch das Rabattprogramm erweitert.

Smart wird seit einigen Jahren nicht mehr von Mercedes-Benz allein in die Zukunft gebracht. Die Stuttgarter haben die Hälfte der Tochter an den chinesischen Geely-Konzern verkauft. Es werden nur noch Elektroautos in Europa angeboten, die in China entwickelt und hergestellt werden. Das neueste Modell ist der #5 als bisher größter Smart.

Als Nächstes soll mit dem #2 ein Nachfolger für den Kleinstwagen ForTwo starten. Er soll günstiger sein als der regulär ab 36.990 Euro kostende #1. Pläne für einen Ersatz für den Kleinwagen ForFour hat das Unternehmen dementiert. Das kürzlich in China vorgestellte erste Plug-in-Hybridmodell #5 EHD wird wahrscheinlich nicht in Europa verkauft.