VWs großes Elektro-SUV ID.6 könnte von China nach Deutschland exportiert werden

VWs neue Elektroauto-Familie ID. besteht hierzulande derzeit aus der kompakten Kombilimousine ID.3 und dem Kompakt-SUV ID.4. In China wird zudem das große SUV ID.6 verkauft. VW plant diverse weitere ID.-Modelle, der ID.6 könnte zudem später auch in Europa angeboten werden – aus chinesischer Produktion.

Erstmals wolle die Volkswagen-Chefriege um Vorstandschef Herbert Diess Zehntausende Modelle in China produzieren lassen und nach Europa exportieren, dabei soll es sich um den ID.6 handeln, berichtet Business Insider. Die Pläne seien im Geheimen besprochen worden, der Beschluss solle in wenigen Wochen gefasst werden. Pro Jahr sollen demnach rund 15.000 ID.6 nach Europa verschifft werden. Im 5-Jahres-Zyklus hoffe man im Vorstand auf eine Stückzahl von rund 80.000, die man in Europa absetzen kann.

Noch sind Elektroautos nicht nur für die Kunden teurer, sondern auch für die Hersteller. In China sind die Produktions- und Personalkosten um ein Vielfaches geringer als in Deutschland. Mit exportierten ID.6 ließe sich daher mehr Geld verdienen als mit einer Fertigung in Europa. Zwar handelt es sich bei dem Modell mit bis 588 Kilometer Reichweite nach der hier ausgelaufenen NEFZ-Norm um ein weniger attraktives Mitglied der ID.-Reihe. Ein direkt vergleichbares E-Auto zum erschwinglichen Preis gibt es hier bislang aber nicht.

Ob sich Diess mit seinem Plan durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Volkswagen hat eine mächtige Arbeitnehmervertretung, die den Import von China-Autos ablehnen dürfte. Der Betriebsrat hat zuletzt gefordert, die Produktion am Stammsitz Wolfsburg zu stärken. Dort droht die schwächste Produktion seit Jahrzehnten. Die neue Betriebsratschefin von Volkswagen Daniela Cavallo hat bereits gezeigt, dass sie Diess in die Schranken weisen kann: Eigentlich wollte der Konzernchef demnächst lieber Investoren in den USA treffen, statt in Deutschland bei der Volkswagen-Betriebsversammlung zu sprechen. Nach massiver Kritik von Cavallo sagte er dies jedoch ab und bestätigte seine Teilnahme an dem hiesigen Termin.

Mit Blick auf den geplanten Import von Elektroautos aus China dürfte Diess auf Branchenprimus Tesla verweisen. Der US-Hersteller führte zuletzt mit seinem Mittelklassewagen Model 3 die Verkäufe in Europa an, die Fahrzeuge stammen zum größten Teil aus Teslas China-Fabrik in Shanghai. Diess mahnt immer wieder, das neue Wettbewerber wie Tesla Volkswagen stark unter Druck setzten. Der Traditionskonzern müsse produktiver werden, um auch in Zukunft mit Elektroautos zu den führenden Anbietern zu gehören.

Zu den Plänen des Vorstandes, den ID.6 auch in Europa zu verkaufen, sagte ein Volkswagen-Sprecher: „Wenn Modelle in einem Markt erfolgreich sind, ist es nur natürlich, dass auch die Marktchancen in anderen Regionen analysiert werden. Das gilt natürlich auch für den siebensitzigen SUV ID.6.“ Volkswagen könnte damit ein neues Marktsegment in Europa erschließen. Eine Entscheidung, ob der ID.6 auf dem europäischen Markt eingeführt wird, sei aber noch nicht gefallen.

Ein Vertreter des Betriebsrates sprach von „Spekulationen“, die er nicht kommentieren könne. Allerdings hieß es aus Kreisen der Arbeitnehmervertretung, dass das Thema derzeit weder auf dem Tisch liege, noch dass es dafür eine Zustimmung geben würde – die wäre vom Betriebsrat aber nötig.