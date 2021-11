Neues Mercedes-Elektroauto EQS schon kurz nach Verkaufsstart auf Augenhöhe mit S-Klasse

Mercedes-Benz bietet seit Kurzem die Luxuslimousine EQS an. Das Elektroauto-Pendant zur S-Klasse basiert als erstes Modell der Schwaben auf einer neuen Plattform speziell für Stromer. Der EQS kann dank optimierter Aerodynamik und hoher Effizienz mit branchenführenden 780 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm glänzen. In seinem Segment kommt das neue Auto gut an.

Der EQS hat sich laut Mercedes-Benz nur wenige Wochen nach der Markteinführung in Europa im Luxus-Segment etabliert. „Die Nachfrage liegt auf dem Niveau der S-Klasse“, sagte Finanzchef Harald Wilhelm in einer Telefonkonferenz mit Journalisten zum dritten Quartal. Damit liege man über den Erwartungen. Daimler-Chef Ola Källenius hatte zuvor davon gesprochen, dass der EQS „einen robusten Anteil“ an der S-Klasse erreichen solle.

Von der als Verbrenner und Plug-in-Hybrid erhältlichen S-Klasse setzte Mercedes-Benz in den ersten drei Quartalen des Jahres 62.306 Einheiten ab, ein Plus von 45 Prozent. Der elektrische EQS ist erst seit August im Verkauf, die Auslieferungen starteten im September. Hochgerechnet könnte Mercedes-Benz bei anhaltender Nachfrage in einem vollen Jahr um die 80.000 Stück absetzen. Allerdings müsste das Elektroauto-Flaggschiff dann auch in den USA und China ähnlich erfolgreich sein wie in Europa. Dort soll es in den nächsten Monaten an den Start gehen.

Auf vielversprechende Konkurrenz neuer Anbieter wie etwa Lucid in den USA angesprochen sagte Wilhelm, man nehme jeden Wettbewerber ernst. Der EQS stehe aber für sich. Die E-Limousine wird hierzulande in zwei Varianten zu Preisen ab 106.374,10 Euro beziehungsweise 135.529,10 Euro angeboten. Verfügbar sind das Modell EQS 450+ mit Heckantrieb und der EQS 580 4MATIC mit einer zweiten E-Maschine an der Vorderachse. Das zu Beginn verfügbare größere der beiden verwendeten Akkupakete hat einen nutzbaren Energieinhalt von 107,8 kWh, das kleinere von 90 kWh. Je nach Batterie und Fahrzeugausstattung sind Reichweiten von bis zu 780 Kilometern möglich.

Eine weitere Variante des EQS wird demnächst von der Mercedes-Sportwagen-Tochter AMG angeboten. Der EQS 53 4MATIC+ ist das erste vollelektrische Serienmodell der Marke. AMG hat das Elektroauto weiterentwickelt und ihm unter anderem 560 kW (761 PS) Leistung verpasst. Herzstück ist sein „performance-orientiertes Antriebskonzept“ mit je einem Motor an Vorder- und Hinterachse. Neben der für sportliches Fahren optimierten E-Motoren- und Fahrwerkstechnik soll ein „hochbelastbares“ Thermokonzept wiederholte Beschleunigungsmanöver mit gleichbleibend hoher Leistung erlauben.