Münchner Elektroauto City One soll E-Mobilität überall erschwinglich machen

Der von dem ehemaligen BMW-Entwickler Paul Leibold konzipierte Elektro-Kleinwagen City One fällt vor allem durch sein eigenwilliges Äußeres mit Karosserieteilen im Rimowa-Look auf. Die technischen Daten sind im Vergleich mit aktuellen Serienfahrzeugen nicht wettbewerbsfähig, im Mittelpunkt steht aber das Gesamtkonzept. Dem Portal Edison erläuterte Leibolds, was er mit seinem Münchner Start-up ACM (Adaptive City Mobility) vorhat.

Er habe den City One für Länder entwickelt, in denen die Menschen nicht viel Geld zur Verfügung haben und die Infrastruktur rudimentär ist. „Wenn sich nicht jeder ein Auto leisten kann, dann muss man den Menschen zumindest einfachen Zugang zu einem Fahrzeug verschaffen“, so Leibold, der an BMWs Batterie-Kleinwagen i3 mitgearbeitet hat. Beim City One setzt er statt auf Premium auf ein günstiges Fahrzeug mit langer Haltbarkeit, optimaler Raumausnutzung, innovativem Antriebskonzept, reduzierten Betriebskosten und flexiblen Einsatzprofilen.

Der 3,60 Meter lange City One wiegt keine 1000 Kilogramm, bietet innen aber deutlich mehr Platz als vergleichbar große Kleinwagen der etablierten Hersteller. Mit umgelegter Rückbank wird er zum Kastenwagen, die Kopfstützen bilden dann ein stabiles Trenngitter und durch die breite Hecktür passt eine Euro-Palette. Bewegt wird der City One noch vom Antrieb eines ausgeschlachteten Renault Twizy, später soll er bis zu 110 km/h schnell werden. Die Fahrbatterie bietet gerade einmal 16 kWh Speicherkapazität, selbst mit dem anvisierten Verbrauch von 10 kWh/100 km sind damit keine großen Sprünge möglich. Dafür lässt sich das Akkupaket über Nacht an einer haushaltsüblichen Steckdose aufladen.

Für mehr Flexibilität finden unter dem Kofferraum des City One vier Wechsel-Akkus mit jeweils 2,5 kWh Kapazität Platz. Die etwa zehn Kilogramm wiegenden Speicher lassen sich zu Hause laden oder als Energiequelle für mobile Werkstatteinsätze nutzen. Zusammen mit der installierten Batterie ergibt sich im City One ein Aktionsradius von ingesamt 240 Kilometer. „Das sollte in jeder Stadt der Welt reichen, um mit einem Taxi über zwei Schichten pro Tag zu kommen“, ist Leibold überzeugt. Wer drei Schichten fahren wolle, könne vier weitere Wechsel-Akkus in einem speziellen Dachträger mitnehmen und an jedem Parkplatz tauschen.

Der City One soll 10.000 bis 15.000 Euro kosten. Auch das ist in manchen Ländern viel Geld für ein Fahrzeug. Damit sich der Kauf für die Betreiber möglichst schnell rechnet, hat Leibolds Adaptive City Mobil GmbH ein digitales Portal entwickelt, das eine hohe Auslastung jedes Autos gewährleisten soll. Damit sollen Flottendienstleister den City One stunden- oder kilometerweise als Taxi, Kuriertransporter, Leihwagen oder Sharing-Auto einsetzen können und so rund um die Uhr Geld verdienen. Der Wagen soll sich zudem mit Werbung über einen großen Bildschirm im Heckfenster refinanzieren, Anzeigen werden passend zum Ort und zur Tageszeit geschaltet.

Für sein Elektroauto hat Leibold eigenen Angaben nach bereits 300.000 Vorbestellungen erhalten. Der Zulieferer Magna hat sich bereit erklärt, die Serienentwicklung des City One zu übernehmen. Produziert werden soll später in Afrika und Asien. Damit der City One wie geplant im Jahr 2023 offiziell starten kann, braucht es laut seinem Erfinder noch „einen hohen dreistelligen Millionenbetrag“. Potenzielle Investoren könnte locken, dass laut Leibold überraschend viele Vorbestellungen auch aus den Industrienationen in Europa und Nordamerika kommen. Tatsächlich gibt es hier bislang keine modernen kleinen Elektroautos, die ohne Förderung für um die oder sogar unter 20.000 Euro zu haben sind. Selbst Volkswagen plant ein solches Modell erst für 2025.