Die Münchner Adaptive City Mobility GmbH (ACM) gibt mit dem City One einen Ausblick auf die Serienversion eines mit Bundesmitteln geförderten modularen Elektroautos für den urbanen Raum. Auch zu dem dazugehörigen Ökosystem haben die Entwickler Neues zu berichten. ACM kooperiert künftig zudem mit der Porsche-Tochter MHP und dem Ex-Opel-Chef Karl-Thomas Neumann.

ACM arbeitet seit 2012 an einem multifunktionalen Leichtbau-Elektroauto mit Akkuwechselsystem der Klasse L7e. Die aktuelle Version unterscheidet sich deutlich von einem unter anderem 2018 bei der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover präsentierten früheren Entwurf des Mobilitätskonzepts.

„Die Adaptive City Mobility GmbH kommt mit der Einführung ihres Serienprodukts, dem ACM City One, einem kompakten und multifunktionalen Elektroauto für den urbanen Raum, auf ihrem Weg zu einer bezahlbaren Elektromobilität für alle weiter voran“, so das Unternehmen kürzlich in einer Mitteilung. Man habe ein komplettes E-Fahrzeug-Ökosystem entworfen, das aus dem Pkw, der dazugehörigen Energieversorgung und ihrer intelligenten Vernetzung bestehe, die die Daten für das Ökosystem bereitstelle. Im Visier hat ACM damit den Markt für Flottenfahrzeuge, die die Transport- oder die Personenlogistik abdecken.

Denkbar seien in Zukunft eine flottenübergreifende Buchbarkeit, Wartungsangebote, datenbasierte Versicherungen, Flotten-Energiemanagement und als zusätzliche Einnahmequelle Werbung auf der Anzeigetafel am Heck des ACM City One. Um das E-Auto so vielseitig wie möglich zu machen, sei jedes Fahrzeug mit einer digitalen Plattform verbunden. Diese helfe mit datenbasierten Diensten für die einzelnen Fahrzeuge und nutze ihr Potenzial als Flotte optimal aus, heißt es.

Bei der Konzeption seiner digitalen Plattform wird ACM von der zu Porsche gehörenden Management- und IT-Beratung MHP unterstützt. Das Ziel des entwickelten Systems sei insbesondere, Leerfahrten zu vermeiden und die Kapazitätsauslastung „massiv zu erhöhen“. Mittlerweile ist außerdem der frühere Chef von Opel Karl-Thomas Neumann Investor sowie Berater des Unternehmens, er soll das Geschäftsmodell sowie die Kapitalbeschaffung für das Projekt unterstützen.

Durch seine modulare Bauweise lässt sich der City One laut ACM mit wenigen Handgriffen vom Pkw zum Transporter umbauen. Intelligentes Laden zu Hause in Kombination mit einem Batteriewechselsystem würden das Elektroauto äußerst vielseitig einsetzbar machen. Damit sei der City One ein ideales Fahrzeug für Ride-Hailing- und Shared-Mobility-Flotten. Den Einsatz in diesen Bereichen unterstütze die Einbindung der Flotten in eine B2B-Sharing-Plattform, die die Fahrzeugauslastung optimiere und die Energieversorgung der Betreiber rund um die Uhr sicherstelle.

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h und nur 3,6 Meter Länge sei der City One genau richtig für zunehmend verstopften Städte, so ACM. Er könne in zwei einfachen Schritten umgebaut werden, um entweder bis zu vier Fahrgäste neben dem Fahrer oder Lasten mit einem Volumen von bis zu 1450 Litern zu befördern. Dabei lasse sich auch eine Europalette in dem Fahrzeug verstauen. So könne ein AMC City One in der Hauptverkehrszeit Pendler transportieren und anschließend als Transporter Waren in der Stadt verteilen. Dabei ist er mit einem Stromverbrauch von 8,5 kWh/100 km Unternehmensangaben nach sehr sparsam. Die Ladezeit beträgt je nach Energiequelle vier bis sieben Stunden. Weitere technische Daten nennt ACM bislang nicht.