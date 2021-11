Lynk & Co eröffnet ersten „Club“ im Süden Deutschlands

Die chinesische Automarke Lynk & Co empfängt seit Ende Oktober im deutschlandweit dritten Standort Interessenten und Kunden. Nach der Eröffnung des Hamburger Clubs im Juni und des Berliner Clubs im September dieses Jahres folgte nun im Herzen Münchens der erste Standort im Süden. Zuvor waren in Europa auch in Amsterdam, Göteborg, Antwerpen und Berlin dauerhafte „Clubs“ des Unternehmens eröffnet worden.

„Als Mobilitätsmetropole ist München ein essentieller Standort, um die Automobilindustrie nachhaltig mitzugestalten. Unser Ziel ist es, mit Lynk & Co einzigartige Experiences zu schaffen. Daher freuen wir uns sehr, nun auch im Süden Fuß zu fassen und unsere Community in Deutschland zu erweitern“, so Lynk-&-Co-Chef Allain Visser.

Der neue Münchner Club ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Viktualienmarkt und Marienplatz gelegen. Dort kann das hierzulande derzeit einzige Modell des Anbieters, das teilelektrische SUV 01, begutachtet und Probefahrten unternommen werden. Lynk & Co präsentiert auf seinen Verkaufsflächen zudem eine „Gear Collection“ – „eine Auswahl an Marken, die die Werte von Lynk & Co insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit, Kreativität und Gemeinschaft teilen“, heißt es.

Lynk & Co beschriebt seine Clubs als „kreative Interpretation des erlebnisorientierten Retails“. Statt aufdringlicher Verkäufer erwarte Kunden dort eine entspannte Angebots-Atmosphäre ohne Druck. Mit Loungebereichen, einem Café, Verkaufsflächen und Veranstaltungsräumen schaffe das Unternehmen ein „Community-orientiertes“ Umfeld im Herzen der Stadt.

Lynk & Co habe sein Ziel von 9000 Mitgliedern – so nennt das Unternehmen seine Kunden – für 2021 übertroffen und inzwischen 28.500 Mitglieder. Neben privaten Autofahrern hätten verstärkt auch Firmenflotten und B2B-Kunden Interesse an dem Angebot. Lynk & Co bietet den 01 zum Kauf, via Leasing und im Abo an, auf letzterem liegt der Fokus der zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Marke. In Deutschland sollen nur Stromer vertrieben werden, das erste Elektroauto lässt aber noch auf sich warten.