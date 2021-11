Warum der Konzernchef Volkswagen in Gefahr sieht

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat auf Druck des Betriebsrats eine Reise zu Investoren in die USA abgesagt, stattdessen sprach er Anfang November bei einer Mitarbeiterversammlung. Dem Manager wurde kürzlich von der Arbeitnehmerseite das Vertrauen entzogen, derzeit wird über seine Zukunft beraten. Der Grund für die Eskalation ist die Andeutung von Diess, dass 30.000 Jobs für eine elektrische, produktivere Zukunft nicht nötig sind. Bei der Mitarbeiterversammlung erklärte der Konzernchef, warum er die Wolfsburger möglichst effizient machen will.

Zunächst gelangten nur Auszüge der von Diess an die Volkswagen-Mitarbeiter gerichteten Worte an die Öffentlichkeit. Mittlerweile hat der Vorstandschef das Redemanuskript im vollen Wortlaut veröffentlicht. „Die Zukunft ist elektrisch. Und digital“, betonte er darin. Volkswagen habe schon vor sechs Jahren angefangen, die Weiche für diese Transformation zu stellen, mittlerweile würden alle nachziehen. Mit einem E-Auto-Baukasten für alle Marken, mit eigenem Betriebssystem, eigenen Batteriefabriken und eigener Selbstfahr-Technologie sei man besser aufgestellt als die meisten Wettbewerber. „Unser Marktanteil bei Elektro-Fahrzeugen liegt in der EU bei 26 %. Heute sind wir Elektro-Europameister!“

Der Umstieg auf E-Autos sei der Kern der Konzern-Strategie „New Auto“. Der Verkauf der Verbrenner finanziere dabei den Wandel zum elektrisch-digitalen Auto, so Diess. Neben der Transformation des Geschäftskonzepts hin zu Elektroautos fordern die Branche derzeit die durch die Pandemie ausgelösten Verwerfungen in der Lieferkette heraus, allen voran der weltweite Chipmangel. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat betont, dass der Betriebsrat die Umstellung von Volkswagen auf Batterie-Autos unterstützt, die Arbeitnehmerseite kritisiert vor allem die aktuell niedrigen Produktionszahlen wegen fehlender Komponenten. Andere Autohersteller hätten ihre Lieferkette besser im Griff.

Diess verwies auf volle Auftragsbücher und nannte die Halbleiter-Krise als zentralen Grund für den Produktionsstau, aufgrund dessen Mitarbeiter in Kurzarbeit mussten. Volkswagen gehe es dennoch gut, besser als den meisten anderen in der Wirtschaft, betonte der Chef. Er warnte, dass der Chip-Mangel auch im nächsten Jahr da sein werde. Als größerer Herausforderung sieht er aber weiter den grundlegenden Wandel der Branche hin zu elektrischen Autos mit umfangreicher Digitalisierung. Hier würden andere Unternehmen – insbesondere Tesla – führen und Volkswagen müsse aufholen.

„Wettbewerb, den Volkswagen so noch nie erlebt hat“

„Ich werde oft gefragt, warum ich uns andauernd mit Tesla vergleiche. Ich weiß, dass es einige nervt“, sagte Diess. „Aber es ist meine Aufgabe und die des gesamten Managements den Wettbewerb richtig einzuschätzen, den Konzern darauf vorzubereiten und zukunftssicher zu machen.“ In der Verbrenner-Welt sei Volkswagen „Spitze“. Aber in der neuen Welt erwarte das Unternehmen „ein Wettbewerb, den Volkswagen so noch nie erlebt hat“. Es seien völlig neue Stärken gefragt. Vor allem Software werde darüber entscheiden, wer sich wie viel Marktanteile sichern kann. Dieser Wandel sei deutlich schwieriger als der Umstieg vom Verbrenner auf Elektro.

Das Auto werde das komplexeste Tech-Produkt der Welt. „Wenn wir es nicht bauen, bauen es andere. Daher ist die Entscheidung gefallen: Wir müssen uns ranhalten – mit allen Kräften“, unterstrich Diess. Deswegen habe Volkswagen mit Cariad eine eigene Software-Firma aufgebaut, die gemeinsam mit den Marken die angebotenen Autos zu Digital-Produkten machen soll. Europas größter Autohersteller habe bislang kaum Software-Kompetenz, da das bisher Zulieferer wie Bosch und Continental übernommen hätten. Im neuen Wettbewerb könne Volkswagen nur bestehen, wenn es die Software selbst programmiert und immer wieder aktualisiert.

„VW, Audi und Porsche Mitarbeiter arbeiten zusammen, legen das Markendenken ab, für den gemeinsamen Erfolg. Es läuft noch nicht alles rund bei unserem Startup. Aber von Woche zu Woche werden wir besser und kompetenter. Heute setzt hier Tesla die Standards. Die bauen das Auto um die Software herum. Updates sind für Tesla-Kunden schon Alltag“, so Diess. Tesla sei lange für die Software, Reichweite und Beschleunigung seiner Autos geschätzt worden, habe aber Probleme bei der Qualität gehabt. Doch der „Hauptkonkurrent“ lerne schnell dazu. Die Qualität werde besser, das Kundenfeedback positiver.

In seiner neuen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin wolle Tesla mit 7000 Menschen eine halbe Million Autos bauen – „und das mit einer beeindruckenden Produktivität: Voraussichtlich 90 Einheiten pro Stunde in einer Linie, 10 Stunden pro Auto“, erläuterte Diess. Volkswagen liege im Elektroauto-Werk Zwickau bei über 30 Stunden, 20 Stunden wolle man im nächsten Jahr schaffen. Gestartet sei man ursprünglich mit einem Projektziel von 16 Stunden. „Was das alles an der Börse bedeutet, brauche ich hier nicht erwähnen. Tesla hat durch die hohe Bewertung einen unbeschränkten Zugang zu Geld und Ressourcen“, hob Diess hervor. „Diese Zahlen sind es, die mich dazu bewegen, auf diesen neuen Wettbewerb hinzuweisen und nicht die Augen zu verschließen.“

Tesla hat kürzlich getrieben von einer Großbestellung des Vermieters Herz an der Börse einen Wert von einer Billion Dollar erreicht. Zuvor hatten die Kalifornier nach schwierigen Anfangsjahren mehrere Quartale nacheinander Produktionsrekorde und hohe Gewinne gemeldet. „Selbst wenn ich nicht mehr über Elon Musk spreche: Er bleibt da und revolutioniert unsere Industrie und wird schnell immer wettbewerbsfähiger“, sagte Diess mit Blick auf den für den Erfolg des US-Konkurrenten verantwortlichen Tesla-Chef. Das Model 3 sei im September das meistverkaufte Auto in Europa gewesen, noch vor dem Golf. Und das, obwohl Tesla noch gar nicht in Europa baue, sondern nur importiere. „Nur wer die Konkurrenz versteht und im Blick hat, kann gewinnen. Tesla ist heute Benchmark, aus China drängen zudem weitere starke Startups in unseren Markt“, mahnte der Volkswagen-Chef.

„Die Marktanteile werden neu vergeben“

Die Konkurrenz werde groß im neuen Wettbewerb. Die Marktanteile würden neu vergeben, alte Erfolge zählten nicht mehr in der neuen Autowelt, sagte Diess. Deshalb müsse man den Weltkonzern Volkswagen rechtzeitig zum Umsteuern bewegen. „Damit meine ich jetzt“, unterstrich der Vorstandschef. „Ich sagen Ihnen allen ganz klar: Wir dürfen uns unseren Standort, unsere Konzernzentrale, nicht von Tesla in Grünheide kaputtmachen lassen! Gerade Wolfsburg ist wichtig für den Konzern, muss die Speerspitze sein. Mit der Verantwortung für unsere Super-Plattform, die SSP. Sie wird im Campus Sandkamp entwickelt und in Zukunft unsere einzige Plattform im Konzern. Und mit Trinity, dem direkten Wettbewerber zum Tesla Model 3 und Y.“

„Trinity“ sei für Wolfsburg nicht nur die Bezeichnung für ein Auto, sondern für den gesamten Wandel. Volkswagen plane schnellere Produktionszeiten und effizientere Formen der Zusammenarbeit. Es sei „die Revolution für Wolfsburg“, mit diesem Projekt werde man Auto-Produktion völlig neu denken. Die E-Mobilität habe das Rennen gemacht, jetzt sei Wolfsburg dran. Dabei gehe es auch um automatisiertes Fahren auf hohem Niveau. „Trinity macht Wolfsburg zur wichtigsten Fabrik des Konzerns – von hier aus werden Millionen Menschen durch Level-4-fähige E-Autos die Mobilität völlig neu erfahren. Benchmark für viele unserer Wettbewerber soll Wolfsburg werden!“, so Diess.

Der Konzernchef appellierte an die Belegschaft: „Steuern Wir um! Machen Wir Volkswagen zukunftssicher. Ich möchte, dass Ihre Kinder und Enkelkinder auch 2030 noch einen sicheren Job hier bei uns in Wolfsburg haben können. Darum geht es mir heute. Deswegen bin ich da.“ Die heute bestehenden Jobs würden innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahren weniger – vor allem in der Verwaltung auf Konzernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung. Es kämen aber neue und andere Jobs dazu. Aber nicht er oder Daniela Cavallo entschieden darüber, so Diess. „Die Kunden entscheiden, indem sie entweder ein Auto aus Brandenburg oder ein Auto aus Wolfsburg kaufen. Es hängt davon ab, wie wettbewerbsfähig wir in der New-Auto-Welt sein werden.“

„Der nächste Golf darf kein Tesla sein! Der nächste Golf darf nicht aus China kommen! Die nächste Ikone muss wieder ein Wolfsburger sein! Trinity!“, betonte Diess abschließend. „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam diesen so wichtigen Wettbewerb anzupacken. Und der Welt zu zeigen, wie stark Volkswagen in der neuen Welt ist. Ich weiß, dass Sie das können – ich zähle auf Sie!“

Wie es an der Spitze bei Volkswagen weitergeht, bleibt abzuarten. Berichten zufolge wird sich der Vermittlungsausschuss im Aufsichtsrat mit der Vorstandsbesetzung befassen. Ob Diess wie erst im Juli vereinbart bis Ende 2025 Volkswagen-Chef bleibt, ist demnach offen. Eine für ihn positive aktuelle Meldung: „Die Familien Porsche und Piëch stehen weiterhin hinter Herrn Diess. An ihrer Position hat sich nichts geändert“, sagte ein Sprecher der Holding Porsche SE auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Über die Holding halten die Familien die Mehrheit an dem Autokonzern.