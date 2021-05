Christian Vollmer ist seit neun Monaten Produktionsvorstand der Marke VW und arbeitet für die E-Mobilitäts-Offensive des Unternehmens im Wolfsburger Stammwerk am größten Umbau seit Jahrzehnten. Sein wichtigstes Zukunftsprojekt ist das Projekt „Trinity“, in dem neueste Elektroauto-Technik für den Massenmarkt entwickelt wird. In einem ausführlichen Interview mit der Automobilwoche sagte er, dass das Vorhaben den Standort mehr verändern werde als die gesamten vergangenen 15 Jahre.

Ein derzeit im Projekt Trinity vorangetriebenes Vorzeige-Elektroauto soll ab 2026 produziert werden und neue Maßstäbe bei Reichweite, Ladegeschwindigkeit sowie Digitalisierung und hochautomatisiertem Fahren setzen. Der Wagen gebe dem Standort Wolfsburg „einen echten Zukunftsschub“ und werde das Stammwerk zum Aushängeschild für modernste und vollvernetzte Autoproduktion machen, so Vollmer. Es entstehe etwas völlig Neues und „Cooles“, das schon jetzt für Initiativbewerbungen sorge.

An Trinity werde mit Hochdruck gearbeitet. Im Moment befinde sich das Team in der Findungsphase, in der alle Vorschläge – „auch verrückte“ – erlaubt seien. Man teile Ideen, was man für ein wirklich hochinnovatives Fahrzeug anders machen könne. Trinity werde „ein echter Leuchtturm“ für die Marke VW und für den gesamten Konzern. Es gebe zahlreiche tolle Ideen, von denen auch viele umgesetzt würden.

Trinity werde nach dem Start der Elektroauto-Familie VW ID. im vergangenen Jahr neue Maßstäbe setzen, auch in der Produktion, erklärte Vollmer. Bei der nächsten Generation nach der aktuellen E-Auto-Plattform MEB spielten Digitalisierung, Automatisierung sowie Leichtbau und Aerodynamik eine besonders wichtige Rolle. Mit neuen Technologien wolle man die Produktionszeit pro Fahrzeug auf zehn Stunden reduzieren. Dazu werde VW beispielsweise nicht mehr Hunderte kleine Blechteile zusammenschweißen, sondern mit großen Komponenten arbeiten. Zudem werde das Trinity-Elektroauto deutlich weniger Varianten haben, der Kunde das aber nicht vermissen. Mit weniger Varianten und mehr Gleichteilen nehme die Komplexität in der Fertigung ab. Dadurch seien kürzere Montagelinien möglich, was Kosten spare.

Die geplante Transformation von VW zum führenden Elektroautobauer macht einigen in der Belegschaft sorgen. Vollmer versicherte: „Mit Trinity ist die Auslastung des Standortes Wolfsburg erst einmal für die Zukunft gut abgesichert. Und das ganz im Sinne als effizientester, innovativster und nachhaltigster E-Autobauer.“

MEB-Produktion auf Kurs

In den nächsten Jahren muss VW möglichst schnell seine Elektroauto-Produktion hochfahren und weiter im großen Stil Verbrenner verkaufen, um das Geld für den Umbau des Angebots zu verdienen. Derzeit erschwert ein weltweiter Chipmangel in der Autoindustrie das Geschäft. Vollmer geht davon aus, dass die Versorgung mit Halbleitern mindestens noch in den kommenden Monaten angespannt bleiben wird. Volkswagen habe bislang einige Zehntausend Fahrzeuge nicht produzieren können, die Elektroautos mit MEB-Architektur seien bisher aber nicht betroffen, weil es dort andere Lieferanten gebe.

Die ersten MEB-Elektroautos kommen laut Vollmer gut am Markt an. Angesichts der hohen Nachfrage nach dem Kompaktwagen VW ID.3 und dem SUV VW ID.4 sowie dem Audi Q4 e-tron gehe er davon aus, dass im nächsten Jahr im Werk Zwickau 300.000 MEB-Fahrzeuge geknackt werden. Die Planungen des Unternehmens seien dabei deutlich übertroffen worden, durch den Green Deal der EU steige die Nachfrage weiter. Der Fokus liege aktuell darauf, auf beiden Linien in Zwickau die Kammlinie zu erreichen. Noch wichtiger sei der Aufbau des zweiten MEB-Standorts in Emden für 2022, der bereits begonnen hat.