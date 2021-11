VinFast-Chef bestätigt Deutschland-Start im kommenden Jahr

Der vietnamesische Automobilhersteller VinFast will auch in Europa an den Start gehen. Die Marke wird in der Region anders als im Heimatland nur rein elektrische Pkw anbieten. Geführt wird das 2017 gegründete Unternehmen seit September vom früheren Opel-Chef Michael Lohscheller. Der Manager kündigte im Gespräch mit dem Portal Edison an, dass VinFast 2022 nach Deutschland, Frankreich und in die Niederlande kommen werde. Zusätzlich werde der Anbieter die USA und Kanada bedienen.

VinFast ist Teil der Vingroup, einem großen privaten vietnamesischen Mischkonzern. In Deutschland habe die Automobil-Tochter bereits ein Büro in Frankfurt und baue gerade die ersten Handelsstützpunkte auf, über die hier Elektroautos vertrieben werden, erklärte Lohscheller. Auch den Service würden eigene Teams übernehmen, die bei technischen Problemen bei Bedarf direkt zum Kunden nach Hause kommen.

Die ersten beiden international angebotenen Elektroautos von VinFast sind die im Mittelklasse- und Obere-Mittelklasse-Segment angesiedelten SUV VF e35 und VF e36. Das Design stammt von den Studios Italdesign und Pininfarina. VinFast verspricht mit den Modellen fortschrittliche E-Mobilitäts-Technologie „zu einem angemessenen Preis“, eine umfassende Garantie und Kundenfreundlichkeit. Lohscheller betonte im Gespräch mit Edison die umfassende Ausstattung mit unter anderem Spracherkennung, einer Reihe von aktuellen Assistenzsystemen und „allen möglichen anderen angesagten Features“. Die Fahrzeuge seien zudem sehr sicher, wie fünf Sterne bei Crahstests belegten.

Auf die weitere Entwicklung von VinFast angesprochen sagte Lohscheller, dass die Marke seiner Ansicht nach in zehn Jahren ein global agierender Hersteller von Elektroautos sein werde – „innovationsstark und mit einer Reihe wegweisender neuer Technologien. Mit sehr smarten Mobilitätsangeboten, aber ohne jeden Schnickschnack“. Das sei, was die Leute wirklich benötigen. Die Modellpalette werde deutlich wachsen, auch kleinere Elektroautos seien in der Entwicklung. Mehr dazu werde VinFast im Januar auf der US-Technikmesse CES verraten.