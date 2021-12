DB Schenker bestellt 1470 E-Lkw bei Volta Trucks

Das britisch-schwedische Start-up Volta Trucks hat im November das Seriendesign seines kommenden Elektro-Lkw Volta Zero vorgestellt. Wenige Wochen später konnte das Unternehmen die bislang größte Vorbestellung für Elektro-Lkw in Europa verkünden.

Der Logistikdienstleister DB Schenker und Volta Trucks gaben eine Partnerschaft und die Vorbestellung von knapp 1500 Zero-Fahrzeugen bekannt. Es sei der bisher bedeutendste Auftrag für große emissionsfreie Lkw in Europa. Cyrille Bonjean von DB Schenker Europa: „Auf dem Weg zur Klimaneutralität haben wir viele Herausforderungen zu meistern. Die groß angelegte Partnerschaft mit Volta Trucks ermöglicht es uns, die Elektrifizierung unserer Flotte enorm zu beschleunigen und in nachhaltige, umweltfreundlichere Transportlösungen zu investieren, was uns unserem Ziel einer klimaneutralen Logistik deutlich näherbringt.“

Die Zusammenarbeit mit DB Schenker bei Europas größtem Auftrag für vollelektrische Lkw zeige, dass die großen Logistikunternehmen es Volta Trucks zutrauen, „ein emissionsfreies Fahrzeug von Weltklasse pünktlich und in höchstmöglicher Qualität zu liefern“, so der Chef des Start-ups Essa Al-Saleh. Im Rahmen der Partnerschaft will DB Schenker im Frühjahr und Sommer 2022 die ersten Prototypen des Volta Zero bei Kunden unter realen Vertriebsbedingungen einsetzen. Die Erkenntnisse aus diesen Tests sollen in die Serienproduktion von 1470 Fahrzeugen einfließen, die in Auftragsfertigung bei Magna im österreichischen Steyr gebaut werden.

DB Schenker wird den vollelektrischen 16-Tonner Volta Zero unter anderem im Ruhrgebiet und in anderen europäischen Umschlagplätzen des Unternehmens einsetzen, um Waren von den Verteilerzentren in die Innenstädte und städtischen Gebiete zu transportieren. Hier entfalte der neue E-Lkw den größten Nutzen. Gemeinsam wollen DB Schenker und Volta Trucks zudem die Einsatzmöglichkeiten der Technologie prüfen, um das Angebot möglicherweise zu erweitern.

Der 9,46 Meter lange, 3,47 Meter hohe und 2,55 Meter breite 16-Tonner Volta Zero wird an den Hinterrädern von einer Elektromotor, Getriebe und Radachse integrierenden E-Achse angetrieben, maximal sind 90 km/h möglich. Die als Energiequelle eingesetzten Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien haben 160 bis 200 kWh Speicherkapazität für 150 bis 200 Kilometer Reichweite. Die maximale Nutzlast beträgt 8,6 Tonnen, das Ladevolumen 37,7 m³. Bis zu 16 Europaletten können verstaut werden.

Später will Volta Trucks auch elektrische 7,5-, 12- und 18-Tonnen-Nutzfahrzeuge anbieten. Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben DB Schenker und das Start-up vor, die Spezifikationen der 12-Tonner-Variante des Zero gemeinsam zu entwickeln. Darüber hinaus sollen Fahrer geschult und Standortprüfungen durchgeführt werden, um den Einsatz der Fahrzeuge zu beschleunigen.