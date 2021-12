Nissan präsentiert elektrischen Einsitzer-Boliden

Nissan hat Ende November seine Strategie bis 2030 vorgestellt. Die „Ambition 2030“ sieht Milliardeninvestitionen in die Elektrifizierung des japanischen Autoherstellers vor. 15 neue Elektroautos sind geplant, drei Entwürfe geben eine Ausblick auf Nissans künftiges Design. Mit dem jetzt veröffentlichten weiteren Konzept „Ariya Single Seater“ lotet die Marke Möglichkeiten für besonders leistungsstarke Stromer aus.

Bei dem Fahrzeug handele es sich um ein hochleistungsfähiges Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekt, mit dem untersucht wird, wie der Antriebsstrang des 2022 kommenden Elektro-Crossovers Ariya in einem Einsitzer-Rennwagen-Chassis eingesetzt werden könnte.

„Bei Nissan wagen wir, was andere nicht tun. Mit diesem Konzept wollen wir das Hochleistungspotenzial des Ariya-Antriebsstrangs in einem vom Motorsport inspirierten Paket präsentieren, das nicht nur auf das Design und die Formgebung des Straßenfahrzeugs anspielt, von dem es inspiriert wurde, sondern auch eine neue und effiziente E-Auto-Leistungssprache demonstriert“, so Design-Vizepräsident Juan Manuel Hoyos. „Als Prüfstand für künftige technologische Entwicklungen kann dieses Projekt dazu beitragen, die Spannung von der Straße auf die Rennstrecke zu bringen und gleichzeitig die Kompetenz von Nissan beim Transfer von Wissen und Technologie von der Rennstrecke auf die Straße zu demonstrieren.“

Der Ariya Single Seater zeigt laut Nissan, wie ein zukünftiges elektrifiziertes Performance-Konzept für die Marke aussehen könnte. Dabei haben sich die Japaner auch von ihrer Teilnahme an der E-Auto-Rennserie Formel E inspirieren lassen. „Nissan nimmt an der Elektroauto-Weltmeisterschaft teil, um einem weltweiten Publikum die Faszination und den Spaß an emissionsfreien Elektrofahrzeugen zu vermitteln und bei der Forschung und Entwicklung von Elektroautos an vorderster Front mit dabei zu sein“, so das Unternehmen.

Der Ariya Single Seater fährt mit dem Elektro-Antriebsstrang des Ariya, dessen Doppelmotoren und Allradsystem. Nissan bietet den Ariya mit Front- und Allradantrieb sowie mehreren Leistungsstärken und Batteriegrößen an. Mit Allradantrieb kommt das Modell in zwei „e-4ORCE“-Varianten mit stets 91 kWh Speicherkapazität zu den Kunden. Auf Tempo 100 geht es im 225 kW (306 PS) starken Ariya e-4ORCE in 5,7 Sekunden, im Ariya e-4ORCE Performance mit 290 kW (394 PS) in 5,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist jeweils 200 km/h. Im wahrscheinlich wesentlich leichteren Ariya Single Seater dürfte die Technik noch einmal deutlich bessere Leistungsdaten ermöglichen.