Darum werden ungeeichte Schnellladestationen weiter geduldet

Öffentliche Ladesäulen sollen transparent und einheitlich Strom nach Kilowattstunden (kWh) an Elektroautos abgeben. Sicherstellen soll das das deutsche Mess- und Eichgesetz (MessEG). Dessen Vorgaben sollten Strom-Tankstellen schon länger gerecht werden, viele öffentliche Schnellladesäulen sind aber weiter illegal in Betrieb. Das wird wohl noch eine Weile so bleiben.

„Derzeit überwiegt nach unserer Auffassung das Interesse der Allgemeinheit an vorhandener Ladeinfrastruktur gegenüber der Gefahr, dass es aufgrund nicht eichrechtskonformer Messungen zu Vertrauensverlusten bezüglich der Abrechnung kommen könnte“, teilte die Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME) auf Anfrage des Portals Golem.de mit. Die AGME ist das Koordinierungsorgan der Eichaufsichtsbehörden der 16 Bundesländer.

Dass die Eichbehörden den Betrieb nicht eichrechtskonformer Ladesäulen in Deutschland weiterhin für vertretbar halten, wird mit der eingeschränkten Verfügbarkeit von geeigneter Gleichstrommesstechnik begründet. Daran sei auch die Corona-Krise und der weltweite Halbleitermangel schuld. Allerdings ist schon seit Jahren bekannt, dass die hiesigen Ladesäulen eichrechtskomform arbeiten sollen. So hatte die AGME im November 2017 ein Infoblatt veröffentlicht, wonach die nicht eichrechtskonforme Abrechnung bei Schnellladern nur noch bis März 2019 toleriert wird. Dazu erklärte die Behörde nun, dass damals die E-Mobilität noch ein kleiner, in der Entwicklung befindlicher Markt gewesen sei. Dies habe sich jedoch um 2019 herum geändert. Deshalb hätten die Eichbehörden mit Ablauf der Regelungen aus dem Infoblatt „die Vorgehensweise dahingehend geändert, die Fälle individuell zu behandeln und von pauschalen Regelungen abzusehen“.

Eine Frage der Verhältnismäßigkeit

Es sei davon auszugehen, dass weiterhin viele Gleichstromsäulen noch nicht eichrechtskonform betrieben werden, da nach wie vor „nur sehr wenige“ eichrechtskonforme Gleichstromschnellladesäulen auf dem Markt verfügbar seien, so die AGME. Bei der Frage, ob eine nicht konforme Ladesäule stillgelegt wird, seien die Behörden an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. „Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die allermeisten noch nicht eichrechtskonformen Ladesäulen von eichrechtskonformen Ladesäulen eher dadurch unterscheiden, dass zusätzliche Funktionen, die über die Messrichtigkeit hinausgehen, noch nicht konformitätsbewertet werden konnten“, so die AGME.

Eine sofortige Untersagung sei zu aktuellen Zeitpunkt „nach unserer Auffassung zurzeit nicht angemessen und würde somit den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht erfüllen“, erklärt die AGME. Die Eichbehörden gehen davon aus, „dass diese Abwägung mit zunehmender Marktverfügbarkeit von eichrechtskonformen Ladesäulen anders ausfällt“. Eine konkrete Frist für die Umrüstung wurde den Ladenetzbetreibern jedoch nicht gesetzt. Den Firmen bleiben damit hohe Bußgelder oder gar die Stilllegung von Ladesäulen erspart.

Vor allem bei Schnellladesäulen war die Technik anders als bei Normalladesäulen in den letzten Jahren noch nicht so weit. Einem Bericht des Handelsblatts vom September 2021 zufolge haben erst vier Anbieter eichrechtskonforme Schnelllader im Angebot. Die Kosten für die Umrüstung auf die mittlerweile verfügbaren Lösungen gehen für die Betreiber in die Millionen. Je nach Hersteller entstehen laut Berichten Kosten von bis zu 6000 Euro pro besonders schnellem DC-Gerät, bei langsameren AC-Ladesäulen sind es etwa 500 Euro. Teilweise müssen Ladesäulen auch komplett ausgewechselt werden.