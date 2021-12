Peugeot positioniert sich in Europa ab 2030 als Elektroauto-Marke

Alle neuen Peugeot-Modelle, die ab 2030 in Europa auf den Markt kommen, werden vollelektrisch sein. Das kündigte Markenchefin Linda Jackson an. Zu diesem Zeitpunkt will sich der französische Autobauer in der Region als reine Stromer-Marke positionieren. Für Kunden in anderen Ländern soll es aber weiter Modelle mit Verbrennungsmotor in der Produktpalette geben.

„Mit dem Übergang zu den neuen [Stellantis]-Plattformen, STLA Small, Medium, Large, werden bis 2030 in Europa alle unsere Modelle elektrisch sein“, sagte Jackson Automotive News Europe. „Aber ich muss immer noch sicherstellen, dass ich für meine internationalen Kunden ein Angebot mit Verbrennungsmotor behalte.“

Stellantis ist Anfang des Jahres aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot) entstanden. Auch andere Marken des Autokonzerns haben bereits Termine genannt, zu denen sie nur noch vollelektrische Modelle auf den Markt bringen wollen: DS (2026), Alfa Romeo (2027) und Opel/Vauxhall (2028). Konzernchef Carlos Tavares strebt an, dass Stellantis bis 2030 mehr als 70 Prozent der Verkäufe in Europa und mehr als 40 Prozent in den USA mit Fahrzeugen mit reinem Batterie- oder Hybridantrieb realisiert.

Gegen Mitte des Jahrzehnts hat Stellantis laut Automotive News vor, alle Modelle auf vier auf Elektroantrieb ausgerichtete Plattformen umzustellen: STLA Small, Medium, Large und Frame (Lkw). Diese Plattformen sind auf vollelektrische Antriebsstränge ausgelegt, erlauben aber weiterhin den Einsatz von Verbrennungsmotoren für Märkte oder Segmente, in denen der Übergang zur E-Mobilität langsamer stattfindet.

Peugeot hat bereits mehrere teil- und vollelektrische Pkw im Angebot, darunter Elektroauto-Versionen der beliebten Baureihen 2008 (kleines SUV) und 208 (Kleinwagen). Hinzu kommen Pkw mit Plug-in-Hybridantrieb und batteriebetriebene leichte Nutzfahrzeuge. Lediglich der demnächst auslaufende Kleinstwagen 108 und das mittelgroße SUV 5008 sind nicht elektrifiziert.

Bis 2024 werde die gesamte Produktpalette elektrifiziert sein, sagte Jackson. Die nächste große Markteinführung sei die neue Generation des Kompakt-SUV 3008, das dann erstmals in vollelektrischer Form gebaut wird. Zu anderen Antriebsoptionen machte die Managerin keine Angaben. Wann die angekündigte Batterie-Version des 308 kommt, ist ebenfalls noch offen.

Jackson berichtete, dass etwa 20 Prozent der Verkäufe des 208 auf die E-Auto-Variante e-208 entfallen. Das Unternehmen habe zunächst mit einem Anteil von 10 bis 15 Prozent gerechnet. Die Verkäufe des e-2008 seien etwas niedriger, was widerspiegele, dass er für viele Käufer das Hauptfahrzeug sei. „Beim e-2008 ist es etwas weniger als beim e-208, weil es sich dabei eher um ein Erstauto handelt, sodass die Kunden oft lange Strecken zurücklegen wollen“, so Jackson. „Sie versuchen zu entscheiden, ob ein Elektroauto für sie geeignet ist.“