Tesla wollte für deutsche Batterie-Fabrik Genehmigung von Staatshilfen nicht abwarten

Tesla plant neben seiner Elektroauto-„Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin auch eine große Batterie-Fabrik. Für letztere wurden kürzlich über eine Milliarde Euro Fördergeld bewilligt, das US-Unternehmen verzichtet aber überraschend auf die staatliche Unterstützung. Über die Gründe dafür wurde bisher nur gemutmaßt, nun äußerte sich der scheidende Bundeswirtschaftsminister dazu.

Laut Peter Altmaier wollte Tesla für die Akku-Fertigung in der Gemeinde Grünheide keine Entscheidung über staatliche Beihilfen abwarten. Die Nachfrage nach Batteriezellen explodiere derzeit nahezu, weswegen der Elektroautobauer parallele Projekte vorantreiben wolle, sagte der Minister. Es sei eine freiwillige Entscheidung gewesen. Firmenchef Elon Musk hätte für Tesla auch als ausländisches Unternehmen in der EU Förderungen bekommen können, wenn der Konzern hier produziere. „Natürlich wird er das Geld bekommen, wenn er die Fördervoraussetzungen der Europäischen Union erfüllt.“

Bei innovativen Projekten – sogenannten IPCEIs („Important Projects of Common European Interest“) – wären staatliche Beihilfen von bis zu 40 Prozent der Investitionen möglich. Tesla hätte bis zu rund 1,1 Milliarden Euro aus dem IPCEI-Fördertopf erhalten können. Dass der E-Auto-Pionier auf so viel Geld verzichtet, sorgte beim Bekanntwerden im November für Aufsehen. Es wurde zunächst spekuliert, dass der Grund dafür die schlechten Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie beim Bau des Elektroauto-Werks in Brandenburg sind.

Der tatsächliche Grund für den Verzicht auf die Fördermittel ist der Aussage von Altmaier zufolge ein anderer: Die Subventionen wären an Bedingungen geknüpft, die Tesla nicht erfüllen will. Eine Voraussetzung für die Beihilfe ist, dass die Technologie erstmals in dem geförderten Werk eingesetzt wird. Da sich das Genehmigungsverfahren für die Werke in Grünheide länger hinzieht als gedacht, hat sich der Produktionsstart um Monate nach hinten verschoben. Durch die Verzögerungen wird die vorgesehene neue Batterietechnik laut Insidern nun nicht mehr zuerst in Grünheide eingesetzt, deshalb falle die Fördermöglichkeit weg.

Tesla hat betont, trotz des Verzichts auf Beihilfe an seinen Planungen für eine Batterie- und Recyclingfabrik in Brandenburg festzuhalten. Das zuerst entstehende Elektroauto-Werk sollte eigentlich in Rekordzeit entstehen und im Sommer in Betrieb gehen. Noch fehlt aber die finale Genehmigung dafür. Das liegt an Änderungsanträgen von Tesla, aber auch an Einwänden und Protesten von Anwohnern und Umweltschützern. Der von Tesla erhoffte Start des Brandenburger Werks zumindest noch in diesem Jahr könnte ebenfalls verfehlt werden: Die Entscheidung über strittige Wasserförderungen im Umfeld der Fabrik wurde kürzlich vertagt. Wann sie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.