Studie: Verbrenner-Abschied kostet viele Jobs, E-Mobilität schafft aber neue Stellen

Frankreich profitiert laut einer Studie der Unternehmensberatung Strategy& stärker vom Umbau der Automobilindustrie hin zur E-Mobilität als andere europäische Länder. Der zum Wirtschaftsprüfer PWC gehörenden Beratung zufolge soll sich die Zahl der Beschäftigten, die am Antrieb der Fahrzeuge arbeiten, in Deutschland bis 2040 mehr als halbieren, während sie in Frankreich leicht steigt. Der Grund dafür sei vor allem Frankreichs „gute CO2-Bilanz, die auf einem Mix aus Kernenergie und erneuerbaren Energiequellen beruht“, berichtet die Welt.

Die im Auftrag des europäischen Auto-Zulieferverbandes Clepa erstellte Analyse untersucht, wie sich die kommende EU-Klimaregulierung auf die Industrie auswirken wird. Dabei beschränkt sie sich auf Produktionsbereiche, die mit dem Antrieb zu tun haben. Neben Motor und Getriebe zählen die Studienautoren dazu Tank und Kraftstoffpumpe und die Temperatursteuerung.

Je schneller sich die Industrie vom Verbrennungsmotor verabschieden muss, desto mehr Arbeitsplätze gehen verloren, prognostiziert Strategy&. Zwar werden in allen Feldern neue Jobs entstehen, vor allem der Batterieproduktion – das wiegt die verlorenen Arbeitsplätze laut den Analysen aber nicht auf. Vor allem nicht diejenigen bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren. Bis 2040 könnten laut den Beratern europaweit bis zu 275.000 Stellen wegfallen.

„Die Studie hebt die Risiken eines reinen Elektrofahrzeug-Ansatzes für den Lebensunterhalt von hunderttausenden Menschen hervor, die hart daran arbeiten, technologische Lösungen für nachhaltige Mobilität bereitzustellen“, kommentiert Clepa-Generalsekretärin Sigrid de Vries die Zahlen.

Auch andere Studien sagen teils hohen Stellenabbau in Bereichen vorher, die für Verbrenner-spezifische Bauteile produzieren. Allerdings: Rechnet man durch die Transformation der Autoindustrie neu entstehende Jobs dagegen, sieht die Situation deutlich weniger dramatisch aus. Die Strategy&-Studie blendet laut der Welt auch alles aus, was außerhalb des Antriebsbereichs in der Industrie entstehe. Also vor allem neue Dienstleistungen und das große Geschäft mit Software und Vernetzung.

„Während die Elektrifizierung einerseits Arbeitsplätze im Antriebsstrang gefährdet, werden andererseits in Zukunft andere Qualifikationen in Bereichen wie Software oder Infrastruktur benötigt“, sagt Felix Kuhnert, Chef des globalen Automobil-Beratungsgeschäfts bei PWC.

Viele neue Jobs durch Akkufertigung

Die zukünftige Wertschöpfung und Entstehung von Arbeitsplätzen in den Antriebstechnologien hängt laut Strategy& stark vom Aufbau der Batterieproduktion in Europa ab. „Der größte Gewinner bei den Technologiebereichen für Wertschöpfung und Vollzeitbeschäftigte werden die Batterien für Elektrofahrzeuge sein, die mehr als 70 Milliarden Euro bzw. mehr als 200.000 Vollzeitäquivalente generieren“, heißt es in der Studie mit Blick auf das Jahr 2040. Mit der Produktion von E-Motoren sollen dann etwa 30.000 Menschen in Europa beschäftigt sein und eine jährliche Wertschöpfung von zehn Milliarden Euro erreicht werden.

In den meisten der sieben wichtigsten Auto-Produktionsländer innerhalb der EU wird die Wertschöpfung der Studie zufolge steigen, insbesondere in Spanien und Frankreich. Wird der von der EU-Kommission im „Fit for 55“-Paket geplante Umstieg auf abgasfreie Autos bis 2035 umgesetzt, dann wächst laut Strategy& in Frankreich die Beschäftigung im Antriebssektor von heute 27.800 auf 31.400 Stellen im Jahr 2040. Für Polen und die Tschechische Republik sagen die Berater ebenfalls ein leichtes Stellenwachstum voraus. Dorthin würden die Zulieferer in der Übergangszeit die Produktion von Verbrenner-Komponenten verlagern. In Deutschland würde die Zahl umgekehrt von heute 150.600 auf nur noch 67.900 in knapp zwei Jahrzehnten sinken.

Der Zuliefererverband Clepa fordert, in der kommenden EU-Regulierung nicht nur die Emissionen von Fahrzeugen im Betrieb zu berücksichtigen, sondern auch die in der Produktion. Elektroautos schneiden hier deutlich schlechter ab, da die Fertigung der Fahrbatterien noch sehr energieintensiv ist. Im langfristigen Betrieb haben E-Autos in Europa jedoch bereits eine bessere CO2-Bilanz als Verbrenner-Fahrzeuge – vor allem, wenn konsequent Ökostrom geladen wird.