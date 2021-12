Toyota gibt Ausblick auf 15 neue Elektroautos der Kernmarke und von Lexus

Toyota hat nach längerem Zögern eine Modelloffensive mit Elektroautos verkündet. Die Japaner wollen in den nächsten Jahren flankierend zu Hybridfahrzeugen sowie Wasserstoff-Stromern diverse reine E-Modelle einführen. Bis 2030 sollen 30 neue Batterie-Modelle starten, auf die Hälfte davon gab Konzernchef Akio Toyoda zum Ende des Jahres einen Ausblick.

Das erste Toyota-Elektroauto für den Massenmarkt wurde mit dem bZ4X bereits zuvor präsentiert. Die neue „bZ“-Reihe soll ausgebaut und um weitere E-Autos ergänzt werden. Details zur Technik der neuen Toyota-Elektroautos wurden noch nicht veröffentlicht. Toyoda betonte, mit seinen Managern Fahrzeuge verschiedenster Art voranzutreiben. „Wir leben in einer diversifizierten Welt und in einer Zeit, in der die Zukunft schwer vorhersehbar ist. Daher ist es schwierig, mit einer Einheitslösung alle zufriedenzustellen. Deshalb möchte Toyota seinen Kunden auf der ganzen Welt so viele Optionen wie möglich anbieten.“

Die von Toyota vorgestellten ersten Bilder der neuen Stromer zeigen Modelle vom Klein(st)fahrzeug über Transporter, Sportwagen und SUV bis hin zum Pick-up. Während Toyota unter seiner Kernmarke weiter einen breiten Mix an Antrieben bieten möchte, wird die Edel-Tochter Lexus mittelfristig zur reinen E-Auto-Marke. Im Fokus stehen dabei neben besonders hochwertigen Modellen auch sehr fahrdynamische Fahrzeuge. Als Beispiel dafür nannte Toyoda das zuvor schon angeteaserte Modell RZ, das eine Vorschau auf die Zukunft der Marke gebe. Auch ein „reinrassiger“ elektrischer Lexus-Sportwagen werde kommen.

Toyota wird den veröffentlichten Bildern zufolge ebenfalls sportliche Elektroautos bauen, rückt ansonsten aber vor allem Effizienz, Haltbarkeit und Erschwinglichkeit in den Mittelpunkt. Mit zunehmender Reichweite würden Batterien größer, schwerer und entsprechend teurer, so das Unternehmen. Toyota arbeite deshalb an der Gesamteffizienz seiner Fahrzeuge und strebe beispielsweise für ein kleines Crossover-Modell einen branchenführenden Stromverbrauch von 12,5 kWh pro 100 Kilometer an.

Auch die Batterietechnik wird hierfür sukzessive weiterentwickelt, Toyota erhöht dazu die Investitionen in diesem Bereich nochmals von rund 11,5 auf etwa 16 Milliarden Euro. Nachdem erst kürzlich die kommerzielle Produktion bipolarer Nickelmetallhydrid-Akkus angelaufen sei, die weniger Mineralien verbrauchen und bei doppelt so hoher Leistungsdichte kostengünstiger sind, würden ähnliche Fortschritte bei Lithium-Ionen-Batterien erwartet. Toyota arbeite außerdem an der Einführung von Festkörper-Batterien, die eine höhere Leistung, eine größere Reichweite und kürzere Ladezeiten ermöglichen sollen.

Mit verbesserten Batterien und der Einführung neuer Elektroautos will Toyota seinen weltweiten Absatz mit dieser und weiteren umweltfreundlichen Antriebsarten deutlich ausbauen. Spätestens 2035 sollen ausschließlich emissionsfreie Pkw in Westeuropa abgesetzt werden. „Voraussetzung ist der Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur für das Aufladen von Elektroautos und das Betanken wasserstoffbetriebener Modelle“, heißt es. Lexus soll 2030 zum reinen Elektro-Anbieter in Europa, China und Nordamerika werden. Fünf Jahre später soll der Absatz weltweit nur noch mit Voll-Stromern realisiert werden.

Die Ausweitung und Umstellung seiner Modellpalette begleitet Toyota mit CO2-neutraler Fertigung: Durch die kontinuierliche Reduzierung des Energieverbrauchs und den Einsatz neuer Produktionstechniken will der größte Autohersteller der Welt seine Fertigungsstätten bis 2035 klimaneutral betreiben. In die reine Elektromobilität will Toyota bis 2030 etwa 31 Milliarden Euro investieren. Zu diesem Zeitpunkt peilt der Konzern den Verkauf von rund 3,5 Millionen batteriebetriebenen Fahrzeugen pro Jahr an. Parallel sollen auf unbestimmte Zeit auch Hybrid- und Wasserstoffantrieb eine große Rolle spielen, hier sind ebenfalls weitere hohe Investitionen geplant.