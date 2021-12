EnBW feiert Eröffnung von großem Schnellladepark mit 52 Ladepunkten bei Kamen

Die EnBW hat Mitte Dezember ihre bislang größte Schnellladestation offiziell eröffnet. In Betrieb gegangen war der neue Großstandort bereits am 3. Dezember 2021. Er befindet sich in Nordrhein-Westfalen in der Nähe des Kamener Kreuzes, dem meistbefahrenen Verkehrsknotenpunkt Deutschlands. Dort können jetzt 52 Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 300 Kilowatt (kW) Leistung Strom ziehen. Je nach Fahrzeugmodell lassen sich so in fünf Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite laden.

„Der Ausbau der flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist zentrale Voraussetzung für einen erfolgreichen Markthochlauf der Elektromobilität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele. Mit diesem herausragenden Projekt am hoch frequentierten Standort Kamener Kreuz und der Eröffnung von einem der größten Schnellladeparks in ganz Europa erreichen wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft“, sagte Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, bei der pandemiebedingt virtuell durchgeführten Eröffnungsfeier.

Nicht nur hinsichtlich der Größe und der Ladeleistung stehe der neue Schnellladestandort in Kamen für eine neue Dimension, so die EnBW. Er sei der erste Ladepark des Unternehmens, an dem Kunden ein WC vor Ort vorfinden. Bisherige Standorte seien auf entsprechende Infrastruktur in der Umgebung angewiesen gewesen. Mit diesem Service komme man einem zentralen Kundenwunsch nach.

Weiter finden die Ladenden überdachte Sitzmöglichkeiten und eine große Photovoltaik-Anlage vor. Letztere überragt alle Ladeplätze und kann bis zu 120 kW Energie vor Ort erzeugen. Das Innovationsprojekt „Virtuelles Kraftwerk“ der EnBW sorge mit seiner künstlichen Intelligenz dafür, dass nicht am Standort benötigter Solarstrom ins Stromnetz eingespeist und dort über die sogenannte Direktvermarktung verteilt wird. Auch in die andere Richtung funktioniere die Steuerung: Das virtuelle Kraftwerk besorge für den Ladepark den Ökostrom, der nicht vor Ort erzeugt wird.

Die EnBW hat mittlerweile rund 50 große Schnellladeparks eröffnet oder kurz vor der Fertigstellung. Der Energiekonzern betreibt eigenen Angaben nach mit bundesweit mehr als 650 Standorten das größte Schnellladenetz in Deutschland. EnBW-Vorstandschef Mastiaux hofft auf zusätzlichen Schwung beim Ausbau, insbesondere durch die frisch gewählte Bundesregierung.

„Die neue Bundesregierung möchte Deutschland zu einem Leitmarkt für Elektromobilität machen. Damit das gelingt, brauchen wir mehr Drehmoment beim Ausbau der Ladeinfrastruktur“, sagte Mastiaux. „Dabei können wir aus der Energiewende lernen: Überregulierung sollten wir vermeiden, den marktgetriebenen Ausbau priorisieren – und Planungs-, Genehmigungs- und Förderverfahren künftig schneller realisieren.“

Ihre derzeit bundesweit 650 Schnellladestandorte möchte die EnBW im laufenden Jahr auf 1000 Standorte ausbauen. 2025 will das Energieunternehmen dann 2500 Schnellladestandorte betreiben. Weitere Großanlagen wie in Kamen sind unter anderem in Zwickau (Sachsen) sowie in Lauenau und Bispingen (Niedersachsen) geplant.