IG-Metall-Chef zu deutscher Tesla-Fabrik: „Willkommen im Land der Tarifverträge“

Tesla steht vor der Eröffnung seiner deutschen Fabrik in Brandenburg nahe Berlin. Eigentlich sollten in der Gemeinde Grünheide schon seit Sommer Elektroautos entstehen, noch ist die finale Genehmigung dafür aber nicht da. Aktuell wird für Anfang 2022 mit der offiziellen Eröffnung und dem Start der Serienproduktion gerechnet. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sprach mit der Zeit über das Projekt aus Sicht der Arbeitnehmerseite.

Dass der US-Konzern hier ein Werk eröffnet, sei ein sehr positives Signal für den Investitionsstandort Deutschland, für die gesamte Mobilitätsindustrie, für die Zulieferer, für die Prozesstechnologie der Maschinenbauer, findet Hofmann. Tesla schaffe zudem Arbeitsplätze in einer Region, die mit dem Ende der Kohle mitten im Strukturwandel steckt. In den USA ist Tesla als beliebter Arbeitgeber bekannt, aber auch für seine harten Arbeitsbedingungen und Kündigungswellen. In Deutschland wird das Unternehmen zurückhaltender auftreten müssen.

Im Moment stelle Tesla hierarchiemäßig von oben nach unten ein, es seien bisher die Führungsriegen und die Spezialisten an Bord. Erst allmählich würden die normalen Produktionsbeschäftigten rekrutiert, so Hofmann. „Wir werden uns anschauen, wie diese Arbeitsverträge aussehen.“ Bislang sei Tesla auf die Fachkräfte aus dem regionalen Arbeitsmarkt angewiesen, der stark durch die Tarifverträge der IG Metall geprägt sei. Da werde niemand zu Tesla wechseln, wenn er deutliche Lohnverluste hinnehmen muss. Bei den Leuten für die einfacheren Tätigkeiten, die nicht unbedingt aus der Autoindustrie kommen müssten, werde es interessant.

Eine Sonderbehandlung kann Tesla von der IG Metall nicht erwarten. „Willkommen im Land der Tarifverträge und der Mitbestimmung“, sagte Hofmann. Die Arbeitnehmervertreter seien nicht voreingenommen, würden sich aber auch nicht mit schlechten Bedingungen bei Tesla abfinden. Sollte es dazu kommen, habe er Vertrauen, „dass die Kolleginnen und Kollegen selbst die richtigen Schlüsse ziehen“ – auch was die Frage der gewerkschaftlichen Organisierung und die Durchsetzung von Tarifverträgen angehe.

Die Belegschaft bei Tesla in Grünheide wird ganz neu aufgebaut, es existieren keine Gewerkschaftsstrukturen. Die konkreten und dauerhaften Arbeitsprozesse seien zwar noch im Aufbau, Hofmann und seine Kollegen seien aber gut vernetzt und informiert. „Wer gerade auf dem Arbeitsmarkt sucht, der findet natürlich auch Gewerkschaftsmitglieder“, sagte er. Bisher habe Tesla in Grünheide rund 1800 Angestellte. Es sollen deutlich mehr werden, die Produktion kann dem IG-Metall-Chef zufolge erst ab 6000 Beschäftigten richtig hochgefahren werden. Nach dem Start sind nach Angaben des Unternehmens in einer ersten Ausbaustufe mit bis zu 500.000 Autos pro Jahr rund 12.000 Beschäftigte geplant.

Deutschland soll Leitmarkt für E-Mobilität werden

Hofmann äußerte sich auch zur Transformation der deutschen Automobilindustrie hin zu Elektroautos. Die hiesigen Hersteller haben hier länger gezögert und stehen daher heute durch neue, agilere Anbieter wie Tesla unter Druck. Die IG Metall habe ständig gedrängt, dass die Unternehmen schneller nach vorne gehen sollen, betonte der Gewerkschafter. Das habe aber lange kaum Erfolg gehabt. Die letzten drei bis vier Jahre habe sich die Strategie aller deutschen Konzerne aber stark in Richtung Elektrifizierung bewegt.

Dass Gewerkschaften bei der Umstellung auf E-Mobilität bremsen, etwa bei Volkswagen, bestritt Hofmann. Bei Europas größtem Autohersteller habe gerade der Betriebsrat darauf gedrängt hat, dass auch das Werk in Wolfsburg eine elektrische Fahrzeugpalette bekommt. Das sei nicht vom Unternehmen gekommen. Es sei auch der Betriebsrat, der darauf gedrängt habe, „in ein Wolfsburger Grünheide zu investieren“, also in eine völlig neue Autofabrik nur für Elektroautos.

Für die Produktion von Autos mit Elektroantrieb braucht es weniger Beschäftigte als für Verbrennerfahrzeuge. Allerdings entstehen auch neue Jobs, zum Beispiel in der Batteriefertigung. Hofmann plädiert dafür, Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität zu machen, damit das Land nicht von Importfahrzeugen vor allem aus China überschwemmt wird. Denn das bringe gar keine Beschäftigung nach Deutschland. Deutschland müsse hier seine Innovationsstärke ausspielen, der Wandel zur Elektromobilität sei für die Industrie unumgänglich.

Um den Stellenabbau beim Wandel der Branche abzufedern, müsse der größte Teil der Wertschöpfungskette von Elektroautos in Deutschland aufgebaut werden, forderte Hofmann. Dazu gehörten Batteriezellen, Starkstromelektronik oder Sensorik, auch das Batterierecycling und damit verbunden eine Kreislaufwirtschaft zur Reduktion des Rohstoffimports. „Hier müssen wir kräftig investieren, und zwar in Deutschland“, so der IG-Metaller. Dass dies auch ökonomisch Sinn ergebe, zeige die aktuelle Halbleiterkrise mit weitreichenden Abhängigkeiten von asiatischen Lieferanten.

Während die großen deutschen Autohersteller bereits auf dem Weg zu einem umfassenden E-Mobilitäts-Angebot sind, hadern viele Zulieferer noch mit der Umstellung von Verbrenner- auf Elektromotoren. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen sei das ein Problem, so Hofmann. Er finde es daher gut, dass die neue Bundesregierung zur Unterstützung einen Transformationsfonds aufsetzen will. Damit könnten Zulieferer in neue Technologien investieren und so Arbeitsplätze gesichert werden. Bei der Suche nach nachhaltigen alternativen Geschäftsmodellen unterstützten auch regionale Transformationsnetzwerke, die die IG Metall mit der Bundesregierung auf den Weg bringe.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei es, auch den Beschäftigten Brücken in neue Aufgaben zu bauen, ohne dass Arbeitslosigkeit droht. Das bedeute vor allem Qualifizierung. „Bis hin zum Anspruch auf eine zweite Berufsqualifikation, wenn die ursprüngliche Berufswahl zur Sackgasse wird“, so Hofmann.