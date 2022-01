VinFast will Elektroautos in Deutschland bauen

Den aufstrebenden vietnamesischen Autohersteller VinFast zieht es nach Europa. Das 2017 gegründete Unternehmen gab nun bekannt, einen Standort für die Produktion von Elektroautos in Deutschland zu suchen. Dabei erhält das Unternehmen Unterstützung von der Germany Trade & Invest, eine Gesellschaft der Bundesrepublik für Außenwirtschaft und Standortmarketing.

In dem deutschen VinFast-Werk sollen Pkw und Busse mit Elektroantrieb gebaut werden. Für Le Thi Thu Thuy, die stellvertretende Vorsitzende der Vingroup und CEO von VinFast Global, ist Europa einer der wichtigsten Märkte für VinFast. Die Errichtung einer Produktionsstätte in Deutschland markiere einen Meilenstein in der Europa-Strategie des Unternehmens.

„Die Ära, in der man Autos weltweit mit dem Schiff transportiert, ist vorüber, besonders seit es Covid-19 gibt. Man muss die Fabriken in Nähe der Märkte haben, um die Kunden wirklich zu gewinnen“, so Thuy. „VinFast will qualitativ hochwertige E-Fahrzeuge und eine besondere Kundenerfahrung zu erschwinglichen Preisen anbieten. Wir sind überzeugt, dass wir einen Platz im europäischen Markt finden, zumal die Umstellung auf E-Fahrzeuge in Europa glasklar ist.“ Begleitend zur Suche nach einer Fertigungsstätte für Europa entwickele man eine Produktionsstrategie für aktuelle und künftige Märkte. Weitere Ankündigungen hierzu sollen folgen.

Neben einem bereits in Betrieb befindlichen Produktionskomplex in Hai Phong, Vietnam, hat der VinFast-Mutterkonzern Vingroup kürzlich mit der Errichtung einer Batteriefertigung für E-Fahrzeuge in der Wirtschaftszone Vung Ang begonnen. Dem acht Hektar großen Areal liegt Unternehmensangaben nach eine Investition von 174 Millionen US-Dollar zugrunde. Die Batteriefabrik umfasse eine Gießerei, Schweißerei sowie Montage und werde über eine Produktionskapazität von 100.000 Batteriepacks pro Jahr verfügen. Phase zwei der Fabrik werde die Fertigung von Batteriezellen sowie eine Kapazitätserweiterung auf jährlich eine Million Batteriepacks bringen. VinFast will zudem 2024 ein E-Fahrzeug-Werk in den USA eröffnen.

VinFast hat vor, in diesem Jahr in Deutschland zu starten. Die Marke wird in der Region anders als im Heimatland nur rein elektrische Pkw anbieten. In Deutschland hat das Unternehmen bereits ein Büro in Frankfurt und baut gerade die ersten Handelsstützpunkte auf. Auch den Service sollen eigene Teams übernehmen, die bei technischen Problemen bei Bedarf direkt zum Kunden nach Hause kommen.

Die ersten beiden international angebotenen Elektroautos von VinFast sind die im Mittelklasse- und Obere-Mittelklasse-Segment angesiedelten SUV VF e35 und VF e36 mit bis zu 550 Kilometer Reichweite. Das Design stammt von den Studios Italdesign und Pininfarina. VinFast verspricht mit den Modellen fortschrittliche E-Mobilitäts-Technologie „zu einem angemessenen Preis“, eine umfassende Garantie und Kundenfreundlichkeit.