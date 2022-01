Subaru zeigt Elektro-Boliden STI E-RA Concept und verschärfte Version des E-SUV Solterra

Subaru bringt in diesem Jahr sein erstes Elektroauto auf den europäischen Markt. Beim Tokyo Auto Salon 2022 zeigten die Japaner im Januar eine sportliche Studie des SUV Solterra – den Solterra STI Concept. Daneben präsentierte die Marke den rein elektrischen Rennwagen STI E-RA Concept.

Der Solterra baut auf einer gemeinsam von Subaru und Toyota entwickelten Plattform auf. Der deutlich größere Autohersteller führt 2022 mit dem bZ4X ein dem Solterra sehr ähnliches Modell ein. Zu den jetzt in Tokyo gezeigten sportlicheren Versionen der beiden SUV veröffentlichten sowohl Toyota als auch Subaru nur wenig Informationen. Der Fokus liegt demnach auf einem dynamischeren Äußeren mit größeren Felgen und Reifen sowie neuen Anbauteilen und Lackierungen.

Die verschärfte Version von Subarus E-SUV kommt im Vergleich zum modifizierten Toyota bZ4X auffälliger daher. Das liegt nicht nur an der Farbgebung der Karosserie, sondern auch an den rundum laufenden Ansätzen an den Schürzen und Seitenschwellern in roter Lackierung. Hinzu kommt ein größerer Dachkantenspoiler mit STI-Branding (Subaru Tecnica International).

Ob die Tokyo-Studien kommende sportliche Serienversionen von Subarus und Toyotas elektrischen SUV vorwegnehmen, bleibt abzuwarten. Das gilt auch für die Einführung möglicher Ausführungen mit mehr Leistung. Der in beiden Modellen identische elektrische Antriebsstrang ist mit maximal 160 kW (218 PS) in der Allradversion recht schwach. Auto Motor und Sport zufolge erlaubt das System bis zu 230 kW (313 PS). Das würde sich allerdings auf die je nach Version gemäß WLTP-Norm mit 460 bis 530 Kilometer angegebene Reichweite auswirken. Wie viel der reguläre Solterra zum Start in diesem Jahr kosten wird, verrät Subaru erst später.

Mehr Details gibt es zum STI E-RA Concept. Das Konzeptfahrzeug läute bei Subaru STI die „elektrische Ära der Performance-Marke“ ein, heißt es. Der flache Elektro-Sportler kommt mit tiefer Frontschürze und imposantem Heckflügel sowie einem markanten Diffusor daher. Subaru will mit dem Batterie-Boliden nach Abschluss der Entwicklung und den entsprechenden Tests 2023 einen neuen Nürburgring-Rekord einfahren.

Der STI E-RA Concept generiert mit vier jeweils radnah platzierten Elektromotoren eine Gesamtleistung von 800 kW (1088 PS), die via Torque-Vectoring möglichst optimal auf jedes einzelne Rad verteilt wird. Yamaha Motors steuert ein spezielles Getriebe bei, das die Kraftverteilung weiter optimieren soll. Seine Energie erhält der STI E-RA Concept von einer Batterie mit 60 kWh Speicherkapazität.

Die genaue Zukunft des E-RA Concept ist noch offen. Subaru gibt an, mit dem Fahrzeug neue Erfahrungen im Motorsport-Bereich in Zeiten zunehmenden Klimaschutzes sammeln zu wollen. Die Japaner weisen auch darauf hin, dass das Antriebskonzept dem FIA-Reglement für die neue elektrische Rennserie Electric GT (E-GT) entspricht, die 2023 starten soll. Der STI E-RA Concept könnte also in Zukunft offiziell im Rennbetrieb eingesetzt werden.