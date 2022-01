Solar-Elektroauto Lighyear One soll effizientestes Auto auf dem Markt werden

Lighyear will mit seinem kommenden Solar-Elektroauto One den bisher effizientesten Pkw auf die Straßen bringen, unabhängig von den Wetterbedingungen und der gefahrenen Geschwindigkeit. Aktuelle Testergebnisse zeigen laut dem niederländischen Start-up, dass dieses Ziel erreicht wird.

Das Unternehmen hat kürzlich auf einer Teststrecke von Bridgestone in Italien die Aerodynamik, Reifen und Leistung sowie Effizienz des One bei höheren Geschwindigkeiten untersucht. Zu den Ergebnissen bei der Aerodynamik der Limousine berichtete Lightyear im Januar, dass ein sehr guter Luftwiderstandsbeiwert von unter 0,20 erreicht werde. Kurz darauf wurden Details zu den Effizienz-Tests veröffentlicht.

Die aktuell in modernen Elektroautos üblichen Lithium-Ionen-Batterien verlieren bei niedrigeren Temperaturen an Leistungsfähigkeit. Die erzielbare Reichweite sinkt dadurch teils stark, das gilt insbesondere bei schneller Fahrt. In Italien hat Lightyear den One unter Alltagsbedingungen mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h erprobt – bei früheren Tests waren es nur 85 km/h – und bei deutlich kühleren Wetterbedingungen von etwa 10 °C.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

„Unsere Ingenieure haben einen Energieverbrauch von nur 141 Wattstunden pro Kilometer ermittelt. Diese Zahl macht den Lightyear One zum effizientesten Auto auf dem aktuellen Markt, das mit seiner relativ kleinen Batterie (60 kWh) anderthalbmal weiter fahren kann als das effizienteste Fahrzeug“, so das Unternehmen. Vergleichbare andere Modelle kämen auf einen Verbrauch von 211 Wh/km. Die jüngsten Tests hätten gezeigt, dass das Elektroauto trotz der widrigen Bedingungen mit einer Ladung über 400 Kilometer weit fahren kann, gegenüber 265 Kilometer bei anderen E-Autos.

„Wir erhöhen schrittweise die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Am Ende wird es 160 km/h schnell sein“, erklärte Megan Parfitt von Lighyear. „Aber wir erhöhen sie schrittweise, um die Sicherheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass wir mit der Leistung des Fahrzeugs zufrieden sind.“ Die bisherigen Tests seien vielversprechend verlaufen. Bei 85 km/h und warmem Wetter sei der One mit einer einzigen Ladung fast neun Stunden am Stück insgesamt 710 Kilometer gefahren. Bei dieser relativ niedrigen Geschwindigkeit würden die bislang effizientesten Elektroautos etwa 50 Prozent mehr Energie verbrauchen.

Lightyear will die Leistungsfähigkeit sowie das Fahrgefühl des One weiter verbessern, bevor er in diesem Jahr an die ersten Kunden übergeben wird. Diese sollen zusätzlich zu den über 700 Kilometer durch die via Stecker aufgeladene Batterie an einem sonnigen Tag Energie für 72 Kilometer mit Solarzellen auf dem Fahrzeug erzeugen können. Geplant ist eine Kleinserie von 946 One für 150.000 Euro je Exemplar. Mit der für ihr Erstlingswerk entwickelten Technologie wollen die Niederländer bis Mitte des Jahrzehnts ein erschwingliches Elektroauto für 30.000 Euro auf den Markt bringen.