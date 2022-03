Audi Q4 e-tron erhält höhere Ladeleistung und erweiterte Online-Funktionen

Audis 2021 gestartete Elektroauto-Baureihe Q4 e-tron erhält im Modelljahr 2022 eine Reihe von neuen Ausstattungsumfängen. Das SUV Q4 e-tron und dessen Coupé-Derivat Q4 Sportback e-tron bieten künftig mit großem Batteriepaket eine kürzere Ladedauer. Das Angebot wird zudem über Audi connect und die myAudi App weiter ausgebaut.

Von der kürzeren Ladedauer profitieren die Varianten mit 82-kWh-Batterie, also die Modelle Audi Q4 40 e-tron, Audi Q4 45 e-tron quattro und Audi Q4 50 e-tron quattro sowie deren Sportback-Varianten. Diese laden nun an öffentlichen Gleichstrom-Stationen mit bis zu 135 kW Leistung – bisher waren nur 125 kW möglich. Die Ladedauer von fünf auf 80 Prozent reduziert sich beim Q4 40 e-tron und beim Q4 Sportback 40 e-tron im Idealfall auf 29 Minuten, beim Q4 45 e-tron quattro sowie den Modellen Q4 50 e-tron quattro und Q4 Sportback 50 e-tron quattro auf 36 Minuten. Erreicht werden die Verbesserungen durch eine optimierte Software für das Thermomanagement und die Steuerung der Batterie. An Wechselstrom-Ladestationen zu Hause sind weiter höchstens 11 kW möglich.

Der Service Audi connect bietet jetzt mit der Integration von Amazons Sprachdienst Alexa die Möglichkeit, per Sprache den Kalender oder die Einkaufsliste zu verwalten sowie kompatible Smart-Home-Geräte vom Fahrzeug aus zu steuern. Persönliche Nutzerprofile im Fahrzeug, Möglichkeiten zur Navigation auf der letzten Meile und erweiterte App-Funktionen zu Fahrzeugstatus sowie Parkposition erweitern das Audi-connect-Portfolio.

Über Audi connect Notruf & Service lässt sich ein privater Notruf absetzen, der ein Routing in der jeweiligen Landessprache an die richtige Stelle ermöglicht. Schnelle und kompetente Hilfe biete der Online-Pannenruf über die Service-Call-Taste im Dachmodul, so Audi. Die Daten- und Sprachverbindung läuft über ein separates, von der Kundentelefonie unabhängiges Mobilfunkmodul mit fest integrierter SIM‑Karte, das im Auto an einem crashsicheren Ort montiert ist.

Im Infotainment ergänzt das bislang größte Display bei Audi das Angebot: Das optionale MMI-Touchdisplay hat eine Größe von 11,6 Zoll bei einer Auflösung von 1764 × 824 Pixeln und ist Bestandteil der Pakete MMI pro und MMI plus.

Neue Ladefeatures in der myAudi App

Auch die kostenlose myAudi App bietet neue Funktionen: Im Vorfeld geplante Routen lassen sich nun via myAudi App ans Fahrzeug übermitteln. Ladestopps integriert der e-tron-Routenplaner dabei automatisch auf Basis der aktuellen Verkehrssituation und der individuelle Verbrauch fließt in die Berechnung mit ein. Außerdem lässt sich über die App ein Ladeziel einstellen, worüber das Smartphone auf Wunsch beim Erreichen des gewünschten Ladezustands via Push-Benachrichtigung informiert.

„Zur Akzentuierung und weiteren Individualisierung des Audi Q4 e-tron in seiner dynamischen Erscheinung trägt das Optikpaket schwarz plus in besonderer Weise bei. Dabei betonen schwarze Akzente im Bereich des Singleframe sowie die Audi Ringe und Spange in Schwarz die Frontpartie“, wirbt Audi weiter. Die Stoßfänger vorn und hinten sind ebenfalls in Schwarz akzentuiert, die Zierleisten an den Seitenscheiben gleichermaßen und die Modellbezeichnung in Schwarz ist nun auch für alle Varianten des Q4 e-tron orderbar.

Audi Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron kosten in Deutschland ab 41.900 beziehungsweise 43.900 Euro. Die Modelle mit der jetzt höheren maximalen Ladeleistung gibt es ab 47.500 und 49.500 Euro.