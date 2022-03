Neuer Eigentümer will StreetScooter umbenennen und Absatz verzehnfachen

Die Deutsche Post hat in diesem Jahr nach längerer Suche einen Käufer für ihre Elektro-Transporter-Tochter StreetScooter gefunden. Kurz nach der Bekanntgabe hat der neue Eigentümer, das internationale Firmenkonsortium Odin Automotive, mit der Produktion von Fahrzeugen begonnen. Das Unternehmen hat ehrgeizige Ziele, der Kauf von StreetScooter und die damit geplante Expansion soll dabei nur der Anfang sein.

Odin Automotive wolle den Absatz in den kommenden drei Jahren verzehnfachen, eine zweite Produktion in den USA errichten und weitere Mobilitätsunternehmen kaufen. Außerdem werde StreetScooter demnächst einen neuen Namen bekommen. Das sagte der Chef von Odin Automotive, Stefan Krause, der WirtschaftsWoche. Krause war zuvor Vorstand bei BMW und der Deutschen Bank sowie Mitgründer des US-Elektroautobauers Canoo.

Die Post hält noch einen Anteil von zehn Prozent an StreetScooter, sah zuletzt aber keine wirtschaftliche Perspektive mehr für das 2014 übernommene Start-up. Krause glaubt dagegen an das Potenzial der vor 12 Jahren im Umfeld der RWTH Aachen entstandenen Firma. Das StreetScooter-Entwicklerteam sei sehr kompetent und motiviert, es gebe weltweit „kein anderes Team mit einer so tiefen Erfahrung“ im Bereich der städtischen Lieferdienste, sagte er. Auch sei kein anderer Hersteller elektrischer Lieferfahrzeuge so weit. „Es wäre schade“, wenn ein solches deutsches Unternehmen von der Weltbühne verschwinden würde.

Das Team um Odin Automotive hatte laut dem Bericht überlegt, einen neuen Hersteller von elektrischen Lieferfahrzeugen zu gründen. Man habe aber davon Abstand genommen, weil es Jahre gedauert und ein Vielfaches des Kaufpreises von StreetScooter gekostet hätte, erklärte Krause. Die bestehende StreetScooter-Produktion in Düren sei mit einer Kapazität von rund 30.000 Fahrzeugen pro Jahr für die kommenden drei bis vier Jahre ausreichend.

Derzeit würden rund 3000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut, vor allem für die Deutsche Post, so Krause. Ab nächstem Jahr sollen „viele weitere Kunden“ von Düren aus beliefert und die Produktion voll ausgelastet werden. Odin habe zudem vor, eine weitere Produktion in den USA aufzubauen. Dort will das Unternehmen unter anderem die amerikanische Regierung als Kunden gewinnen. Der Markt für die Lieferwagen von StreetScooter sei enorm groß, sagte Krause. In den kommenden Jahren müssten in sämtlichen Städten weltweit Verbrenner- durch Elektro-Lieferwagen ersetzt werden. Jeder wolle das Problem lösen, aber es gebe keine Fahrzeuge. Odin sei schon von vielen möglichen Kunden kontaktiert worden, darunter Autovermieter und Leasingfirmen.

Bei StreetScooter stehen auch Veränderungen im Marketing und Vertrieb an, die Neuausrichtung des Unternehmens ist nur ein Teil der Pläne von Krause und seinem Team. „Wir wollen den Namen ändern, eine neue Marke etablieren“, sagte er. Odin Automotive wolle zudem in den kommenden Jahren weitere Mobilitätsunternehmen kaufen, um ein breiteres Produktangebot zu haben. Das Ziel sei, „ein globaler Player für Mobilitätslösungen in Großstädten“ zu werden.