Ford bei Elektroautos „für ein paar Jahre ausverkauft“

Ford forciert seine Elektroauto-Ziele. In Europa sollen ab 2026 jährlich über 600.000 Elektrofahrzeuge verkauft werden. 2030 sollen in der Region dann nur noch Voll-Stromer angeboten werden. Weltweit will Ford 2026 mehr als zwei Millionen Elektrofahrzeuge absetzen. Die ambitionierten Pläne dürften maßgeblich auf das hohe Interesse an den ersten modernen Elektroautos der Marke zurückzuführen sein.

Aktuell verkauft Ford das 2020 gestartete SUV Mustang Mach-E sowie den kommenden Pick-up F-150 Lightning mit reinem Elektroantrieb. Das Batterie-SUV sei „völlig ausverkauft“ und Ford einfach völlig überwältigt“, sagte CEO Jim Farley bei einer Konferenz. Das ist auch auf den weltweiten Mangel an Computerchips durch die Corona-Pandemie zurückzuführen, das Unternehmen hat für den Mustang Mach-E aber viel mehr Anfragen als eingeplant erhalten.

„Eigentlich sind alle unsere Elektrofahrzeuge für ein paar Jahre ausverkauft. Wir sind also sehr froh, dass wir uns für diese leidenschaftlichen Produkte entschieden haben“, so Farley. Der Konzern hat später als andere Autohersteller auf Elektroautos gesetzt. Vom Kompaktwagen Focus gab es zwar schon recht früh eine elektrische Version, der Wagen konnte aber wegen wenig Reichweite zum hohen Preis nicht überzeugen. Jetzt setzt Ford auf E-Autos, die in den bei der Marke am besten laufenden Segmenten mit hoher Alltagstauglichkeit zu erschwinglichen Preisen punkten sollen.

Der späte Start schadet dem Unternehmen nicht, glaubt Farley. Das Ford-Team habe durch früher eingeführte E-Autos von Anbietern wie BMW, General Motors, Nissan oder Tesla gelernt, dass der Markt keine generischen Produkte will. „Was wir als Managementteam daraus gelernt haben, was in der Firma eigentlich nicht populär war, war, dass die frühen Anwender von Null-Emissions-Fahrzeugen die guten Sachen wollten“, so der CEO. „Sie wollen keine generischen, gleichartigen Kleinwagen, die unscheinbar sind. Sie wollen großartige Fahrzeuge. Sie wollen erstrebenswerte Fahrzeuge … Also sagten wir: ‚Lasst uns die Ikonen elektrifizieren.'“

Ford entschied sich, den Namen der Sportwagenikone Mustang für ein komplett neues, rein elektrisches SUV zu nutzen. Das kam bei einigen Fans zwar nicht gut an, das Elektroauto-Flaggschiff der Marke ist dem Unternehmen nach aber sehr beliebt. Als Nächstes wird die F-Reihe elektrifiziert, der Pick-up ist das meistverkaufte Auto in den USA. Der wohl nur in den Vereinigten Staaten angebotene F-150 Lightning wird in diesem Jahr erwartet – und ist ebenfalls enorm beliebt: Die Reservierungsliste wurde geschlossen, als sie in kurzer Zeit 200.000 Einträge erreichte.

„Noch nie dagewesene Nachfrage“

„Wir haben eine noch nie dagewesene Nachfrage nach unseren Elektrofahrzeugen, und unsere Teams arbeiten daran, die Beschränkungen zu überwinden, damit wir mehr Fahrzeuge für unsere Kunden bauen können“, sagte ein Ford-Sprecher der Detroit Free Press. „In diesem Jahr werden wir die Produktion des Mustang Mach-E erhöhen und erwarten, dass wir bis zum nächsten Jahr mehr als 200.000 Einheiten pro Jahr erreichen werden.“

Bereits im Januar hatte Ford angekündigt, die Produktionskapazität für den F-150 Lightning auf 150.000 Einheiten pro Jahr nahezu zu verdoppeln, um die „rasant steigende Kundennachfrage“ zu befriedigen. Bis Ende 2024 will der Konzern weltweit insgesamt 600.000 batteriebetriebene Fahrzeuge pro Jahr produzieren können. Bis 2026 soll die jährliche Produktion dann auf über zwei Millionen Elektrofahrzeuge steigen.

Der Mustang Mach-E ist auch hier verfügbar, der neue Elektro-Transporter E-Transit wird ebenfalls in Europa angeboten. Darüber hinaus verfolg Ford in der Region eine eigenständige Strategie: Bis 2024 sollen hier drei neue Elektro-Pkw und vier neue Elektro-Nutzfahrzeuge eingeführt werden. Ab 2023 soll mit der Produktion eines „völlig neuen vollelektrischen Pkw“ im Werk in Köln begonnen werden. Ab 2024 soll die deutsche Produktion um ein zweites neues vollelektrisches Modell erweitert werden. Fords in Europa meistverkauftes Pkw-Modell, das SUV Puma, soll ab 2024 im rumänischen Craiova auch als reiner Stromer produziert werden.

Zwei der neuen Pkw für europäische Kunden werden auf Volkswagens Elektroauto-Baukasten MEB fahren, den Ford als erster Wettbewerber nutzen darf. Für gewerbliche Abnehmer hat das Unternehmen vier neue Elektro-Nutzfahrzeugmodelle der Transit-Baureihe angekündigt. 2023 sollen der Transit Custom im Ein-Tonnen-Transporter-Segment und die Großraumlimousine Tourneo Custom starten. Im Jahr darauf soll die nächste Generation der kleineren Fahrzeuge, die vollelektrischen Transit Courier und Tourneo Courier, auf den Markt kommen.