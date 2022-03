Gericht verhindert Verlegung von Elektroauto-Ladekabel über den Gehweg

Öffentliche Ladestationen sind in Deutschland noch Mangelware. Eine eigene Ladestation in der heimischen Garage oder direkt am Parkplatz haben viele nicht. Einige legen das Kabel deshalb einfach vom nächsten zur Verfügung stehenden Stromanschluss über den Gehweg zum an der Straße parkenden Elektroauto – doch das ist laut einem aktuellen Gerichtsurteil nicht urlaubt.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main wies die Klage auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für eine Kabelleitung über den Gehweg ab. Der Kläger hatte dies bei der Stadt Oberursel für zwei über den Gehweg laufende Kabelleitungen beantragt. Damit wollte er seine beiden Pkw, ein Plug-in-Hybridfahrzeug und ein Elektroauto, unmittelbar vor seinem Grundstück im öffentlichen Straßenraum aufladen.

Für den drei bis sechs Stunden andauernden Ladevorgang sollten Kabelbrücken mit einer Höhe von bis 4,3 cm die am Boden liegenden Elektroleitungen abdecken, um die gefahrlose Überquerung zu ermöglichen. Dies lehnte die Stadt Oberursel unter Hinweis daraufhin ab, dass durch die entstehenden Stolperfallen der störungsfreie Gemeingebrauch für die Fußgänger nicht mehr gewährleistet sei.

Die hiergegen erhobene verwaltungsgerichtliche Klage begründete der Kläger im Wesentlichen damit, dass die mit gelb-schwarzen Warnmarkierungen versehenen Kabelbrücken keine Gefahr für den Fußgängerverkehr darstellten. In Oberursel sei keine hinreichende Anzahl von Ladesäulen vorhanden, um seine beiden Kraftfahrzeuge jederzeit aufladen zu können. Aspekte des Klimaschutzes und der angestrebten Mobilitätswende würden überhaupt nicht berücksichtigt.

Kein Recht auf Sondernutzung

Mit dem kürzlich zugestellten Urteil hat das zuständige Frankfurter Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen, weil es keine rechtlichen Bedenken an der Entscheidung hat. Grundlage für eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis sei § 16 Abs. 1 des Hessischen Straßengesetzes. Die Vorschrift räume der beklagten Kommune ein Ermessen ein, weshalb grundsätzlich kein gebundener Rechtsanspruch auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis geltend gemacht werden könne.

Die Stadt Oberursel habe sich wie in der Rechtsprechung gefordert allein an straßenbezogenen Gesichtspunkten orientiert „und damit die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie des einwandfreien Straßenzustandes in ihre Ermessenserwägung einbezogen“, so das Verwaltungsgericht. Mit der Verlegung einer Kabelbrücke auf dem Gehweg würden insbesondere für Personen mit Gehbehinderungen, die beispielsweise auf die Benutzung eines Rollstuhls oder Rollators angewiesen sind, die Barrierefreiheit eingeschränkt und Stolperfallen eingebaut. Diese öffentlichen Belange seien höher zu bewerten als das private Interesse des Klägers, seine E-Fahrzeuge unmittelbar in der Nähe des Hauses aufladen zu können.

Auch das staatliche Ziel des Klimaschutzes fordere keine andere Entscheidung, heißt es weiter. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen lege dar, dass das Grundgesetz keine subjektiven Rechte einzelner begründet. Aspekte des Klimaschutzes zählten nicht zu den Gesichtspunkten, die im Rahmen einer Ermessensentscheidung zur Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zu berücksichtigen sind.

Das Gericht merkt in seiner Urteilsbegründung an, dass die Mobilität des Klägers nicht unangemessen eingeschränkt werde. Er verfüge schließlich über zwei Fahrzeuge und habe daher die Möglichkeit, sie nacheinander an einer Ladestation aufzuladen.