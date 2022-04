Audi-Technikchef: E-Mobilität vor „wahnsinnigen Entwicklungssprüngen“

Der Audi-Vorstand im Bereich Technische Entwicklung Oliver Hoffmann hat in einem Interview mit der Augsburger Allgemeine auch über die Elektroauto-Pläne der Marke gesprochen. Die Elektrifizierung ist seiner Überzeugung nach ein zentraler, aber nicht der einzige wichtige Aspekt bei der Transformation der Branche.

Er sei Fan von emotionalen Fahrzeugen, mit der Sportlimousine e-tron GT biete Audi ein solches Modell auch mit reinem Elektroantrieb, sagte Hoffmann. Er schätze die Vorzüge der E-Mobilität und freue sich, die Marke in die digitale und elektrische Zukunft führen zu dürfen. Man sei noch am Anfang der Elektromobilität und er erwarte „wahnsinnige Entwicklungssprünge“. Audi werde vor allem die Energiedichte in der Batterie nochmals „signifikant steigern“.

Im nächsten Jahr zeige das Unternehmen seine ersten Fahrzeuge auf Basis der PPE (Premium Platform Electric), kündigte der Technikchef an. Die neue, von Audi federführend mit der Konzernschwester Porsche entwickelte Elektro-Plattform bringt eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern. Hoffmann glaubt, dass es bei der Reichweite „irgendwann eine Sättigung geben“ werde. Denn einerseits werde das Ladenetz kontinuierlich ausgebaut und andererseits gingen zur gleichen Zeit die Ladezeiten deutlich zurück. So sollen sich bei den PPE-Modellen 300 Kilometer Reichweite in um die zehn Minuten nachladen lassen. „Somit sind große und schwere Batterien aus unserer Sicht nicht zwingend notwendig“, erklärte der studierte Maschinenbauer.

Die Elektrifizierung sei für ihn nur ein Aspekt, merkte Hoffmann an. Für ihn sei jetzt das Jahrzehnt, wo es um Digitalisierung und automatisiertes Fahren geht. Das sei „das absolut Entscheidende“. Audi lege dabei den Fokus auf „das Präzise, das Solide, dieses sehr Sichere“. Die Technologie dafür wird insbesondere im Projekt Artemis entwickelt, aus dem 2026 ein erstes Elektroauto von Audi und Technik für E-Autos anderer Volkswagen-Marken hervorgehen soll.

„Mit dem ersten Modell aus dem Artemis-Projekt pilotieren wir für den Konzern wichtige Systeme wie die Einheitszelle bei der Batterie, eine einheitliche Elektronikarchitektur, und die Technologie für situationsabhängiges autonomes Fahren, gemeint ist damit automatisiertes Fahren bis Level 4“, erläuterte der Manager. Das Artemis-Projekt stehe zudem für eine komplett neue Art der Entwicklung: Das Auto entstehe von innen nach außen. Es sei künftig mehr als die Summe aller Bauteile, die irgendwie geometrisch zusammenpassen müssen. Im Zentrum stünden die Kundenbedürfnisse, um die herum das Auto von morgen entwickelt wird.

Audi will Premium-Anspruch ausbauen

Hoffmann sieht Audi nicht in direkter Konkurrenz mit Elektroauto-Branchenprimus Tesla oder einzelnen anderen Wettbewerbern, sondern mit der Technik an sich. Der Wettbewerb sei gleichwohl wichtig. Tesla habe seine Softwareentwicklung sehr konsequent betrieben, inklusive „Over-the-Air“-Updates über das Netz. In vielen anderen Bereichen sehe er aber nach wie vor Audi vorne, das wolle man noch ausbauen.

Hoffmann verwies auf Volkswagens neue Tochter Cariad, die eine einheitliche Software und eine einheitliche Elektronikarchitektur für den Konzern zur Verfügung stellen soll. „Wir werden damit deutlich aufholen. Und, davon bin ich fest überzeugt, auch überholen“, so der Manager. Bereits heute führe Audi im Vergleich zu Tesla beim Design, dem Komfort, bei der Fahrdynamik und bei der Qualität. Die Kunden erwarteten von Audi Premium – bei „der Verarbeitung, der Anmutung, dem Material, der Solidität“. Hier wolle sich der Anbieter künftig noch steigern.

Audi hat angekündigt, ab 2026 neue Modelle weltweit nur noch rein elektrisch einzuführen. 2027 soll es in allen Kernsegmenten ein elektrisches Modell geben. Das erste Fahrzeug aus dem Artemis-Projekt werde eine Neuinterpretation der elektrischen Oberklasse, so Hoffmann. Den Einstieg in die Elektromobilität sehe Audi im A-Segment. Direkte Nachfolger für den A1 und den Q2 werde es allerdings nicht geben. Das kleinste Elektroauto der Ingolstädter wird nach aktuellem Stand ein Modell wie der Kompaktwagen A3. Darüber hinaus werde Audi „Fahrzeugkonzepte bringen, die überraschen“, sagte der Entwicklungschef.