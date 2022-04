EnBW erweitert Schnellladenetz in Sachsen um zwei weitere Großstandorte

Seit wenigen Tagen können Fahrer von Elektroautos in Zwickau an zwölf und in Meerane an acht HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) mit bis zu 300 Kilowatt Strom ziehen. Der Standort in Meerane kann bei Bedarf auf 20 Ladepunkte erweitert werden. An beiden Ladeparks lässt sich je nach Elektroauto die Batterie in 20 Minuten für rund 400 Kilometer Fahrt nachladen.

Beide Ladeparks sind zudem mit einer Photovoltaik-Anlage überdacht. „Das bringt gleich zwei Vorteile mit sich: Die E-Autofahrer*innen stehen nicht im Regen und bei Sonne gewinnen wir die Energie zum Betrieb des Ladeparks teilweise direkt vom Dach“, so Timo Sillober, der bei der EnBW den Ausbau der Elektromobilität verantwortet. Durch die direkte Nähe zur A72 bei Zwickau beziehungsweise zur A4 bei Meerane profitierten Anwohner und Fernreisende gleichermaßen von den neuen Standorten.

„In Sachsen haben sich die Zulassungszahlen von E-Autos im letzten Jahr fast verdoppelt. Das zeigt, wie wichtig der zügige Ausbau von Schnellladeinfrastruktur ist. Die Inbetriebnahme der beiden Ladeparks ist deshalb ein weiterer wichtiger Schritt. Großstandorte, wie bei Zwickau und Meerane, sind für die EnBW strategische Ankerpunkte im Fernverkehrsnetz für E-Autos, die vor allem Fernreisen noch alltagstauglicher machen“, erklärt Sillober.

Der Manager betont, dass sich der Energiekonzern beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur auf „ultraschnelles HPC-Laden“ konzentriere. Die Ladeleistung der E-Autos verbessere sich ständig, sodass 150 Kilowatt und mehr heute schon zum Standard gehörten. Unter Berücksichtigung dessen schätzt die EnBW den Bedarf an HPC-Ladepunkten bis 2030 auf rund 130.000 bis 150.000.

„Wir sehen, dass große Standorte wie Zwickau und Meerane eine Sogwirkung haben“, sagt Sillober. „Allein im letzten halben Jahr haben wir zehn überdachte Schnellladeparks deutschlandweit in Betrieb genommen, darunter mit 52 Schnellladepunkten unseren größten Ladepark direkt am Kamener Kreuz. In Kürze werden auch in Bad Kissingen und Lauenau zwei überdachte Ladeparks ans Netz gehen.“