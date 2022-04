KfW-Analyse: Ladepunkte insbesondere in Ballungsgebieten benötigt

Mit Blick auf den Umstieg auf Elektroautos haben Privathaushalte in Deutschland insbesondere Bedenken bezüglich der Ladeinfrastruktur, wie eine Auswertung des KfW-Energiewendebarometers durch KfW Research zeigt. Vor diesem Hintergrund sei es bemerkenswert, dass der Fahrzeugbestand zuletzt deutlich stärker gewachsen ist als die Lademöglichkeiten, so die staatliche Förderbank in einer Mitteilung.

„In den letzten beiden Jahren ist der Bestand an Elektroautos dreimal stärker gewachsen als die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte. Setzt sich dieser Trend fort, könnte dies für die Praxistauglichkeit der Elektromobilität zum Problem werden“, sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. „Die Ladeinfrastruktur muss nun mit der dynamischen Entwicklung bei den Elektroautos Schritt halten, um den Umstieg auf die Elektromobilität attraktiv zu machen.“ Nur wenn die wachsenden Ladebedarfe erfüllt würden, könnten stärkere Anreize zum Umstieg auf die E-Mobilität gegeben und die gesetzten Klimaziele für den Verkehrssektor erreicht werden.

In Deutschland erfolgte bislang ein tendenziell gleichmäßiger Ausbau der öffentlichen Ladepunkte. Hier besteht allerdings laut der KfW die Gefahr, dass insbesondere Ladepunkte in dünn besiedelten Regionen nicht kostendeckend angeboten werden können, da diese verhältnismäßig wenig genutzt würden. In Ballungsgebieten seien hingegen bei einer weiteren Zunahme der E-Fahrzeuge höhere Nutzungsraten zu erwarten. Öffentliche Ladepunkte würden daher insbesondere in dicht besiedelten Gebieten benötigt.

In ländlichen Regionen könnten hingegen verstärkt private Ladepunkte genutzt werden. Dies erklärt sich unter anderem aus der Verfügbarkeit privater Stellplatzmöglichkeiten, wie die Ergebnisse des KfW-Energiewendebarometers 2021 zeigen. So gaben in kreisfreien Großstädten rund 19 Prozent der Haushalte mit Auto an, einen geeigneten eigenen Stellplatz nutzen zu können, während der Wert in ländlicheren Regionen mit 34 Prozent fast doppelt so hoch liegt.

Ladeinfrastruktur wird als unzureichend wahrgenommen

In allen Regionen Deutschlands ist der Wunsch nach mehr öffentlichen Lademöglichkeiten hoch: Im KfW-Energiewendebarometer gaben mehr als die Hälfte der Haushalte an, sich die Anschaffung eines Elektroautos bislang aufgrund der unzureichenden öffentlichen Ladeinfrastruktur nicht vorstellen zu können. In kreisfreien Großstädten war dies mit rund 56 Prozent sogar der meistgenannte Grund. Der Staat muss deshalb laut der KfW einerseits den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur weiter vorantreiben. Dabei aber andererseits auch das Zusammenspiel mit privater Ladeinfrastruktur und die Überleitung zu einer stärker markt- beziehungsweise bedarfsbasierten Bereitstellung der Ladeinfrastruktur im Blick behalten.

„Aktuelle Forschungsergebnisse und die Antworten der Haushalte im KfW-Energiewendebarometer zeigen, dass der Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur eine zentrale Stellschraube für die flächendeckende Akzeptanz und Nutzung der Elektromobilität ist“, so Köhler-Geib. „Alle staatlichen Ebenen müssen deshalb am Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur arbeiten – unter Berücksichtigung von Substitutionsmöglichkeiten durch private Ladepunkte. Dabei die Balance zwischen den Bedürfnissen der Elektroautonutzer auf der einen und der notwendigen Rentabilität bzw. Kosteneffizienz auf der anderen Seite zu finden, wird entscheidend dafür sein, das ehrgeizige Ziel von 15 Millionen elektrisch betriebenen Fahrzeugen bis 2030 auch tatsächlich zu erreichen.“