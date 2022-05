VinFast Elektro-SUV VF 8 und VF 9 kosten ab 43.600/58.200 Euro

Der vietnamesische Autohersteller VinFast hat die technischen Daten seiner nach Europa kommenden Elektroautos VF 8 und VF 9 bekannt gegeben. Die Preise und Details zur Batteriemiete in den Märkten Deutschland, Frankreich und den Niederlanden wurden ebenfalls veröffentlicht.

Die SUV-Modelle VF 8 und VF 9 sollen ab der zweiten Jahreshälfte 2022 in Europa erhältlich sein. Angeboten werden die Ausführungen Eco und Plus sowie jeweils zwei Batterie-Versionen. Die Preise für den VF 8 Eco liegen vor Förderung bei 43.600 und 43.900 Euro, für den VF 8 Plus bei 50.500 und 50.800 Euro. Der VF 9 Eco kostet je nach Batterie-Version 58.200 oder 58.650 Euro, der VF 9 Plus 63.150 oder 63.600 Euro. Die Batteriemiete ist in den Preisen nicht enthalten.

Der VF 8 bietet mit der kleineren Batterie mit 82 kWh Speicherkapazität 400 (Plus) bis 420 (Eco) Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Mit dem größeren 87,7-kWh-Akkupaket sind es 447 (Plus) und 471 (Eco) Kilometer pro Ladung. Der VF 9 ermöglicht mit 92-kWh-Batterie 423 (Plus) und 438 (Eco) Kilometer, mit 123-kW-Speicher sind es 580 (Plus) und 594 (Eco).

Es gibt zwei Möglichkeiten der Batteriemiete: „Flexible“ und „Fixed“. Das „Fixed“-Paket umfasst unbegrenzte Kilometer für eine monatliche Miete von 120 Euro für den VF 8 und 150 Euro für den VF 9. Das variable „Flexible“-Paket richtet sich laut VinFast an Kunden, die weniger als 500 Kilometer pro Monat fahren. Die Konditionen für letzteres Angebot werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Während der Batteriemiete werden alle diesbezüglichen Wartungs- und Reparaturkosten von VinFast übernommen. Sofern die Kapazität der Batterie unter 70 Prozent falle, werde sie ersetzt, verspricht das Unternehmen. Ab 2024 soll die Batterie auch zusammen mit dem Fahrzeug erworben werden können.

Zusätzlich führt VinFast das „Smart-Driving“-Paket ein. Es beinhaltet unter anderem einen Spurwechselassistenten, einen Einparkassistenten inklusive ferngesteuerter Park- und Fahrzeug-Ruffunktion. Hinzu kommen Sprachassistent, 360-Grad-Rundumsicht sowie nicht näher beschriebene Möglichkeiten von „Mobile Home“, „Mobile Office“ und „In-Car Shopping“. In Europa kostet das Smart-Driving-Paket einmalig 7250 Euro oder 150 Euro monatlich.

Der 4750 Millimeter lange, 1934 Millimeter breite und 1667 Millimeter hohe VF 8 bietet Platz für fünf Personen. Der Antrieb leistet 260 kW/354 PS und ein Drehmoment von 500 Nm (Eco) beziehungsweise 300 kW/408 PS und 620 Nm (Plus). Von 0 auf 100 km/h geht es in bis zu 5,5 Sekunden, maximal sind 200 km/h möglich. Der sechs- oder siebensitzige VF 9 ist 5118 Millimeter lang, 2254 Millimeter breit und 1696 Millimeter hoch. Dieses Modell erzeugt 300 kW/408 PS und ein Drehmoment von 620 Nm. Tempo 100 ist in bis zu 6,5 Sekunden erreichbar, maximal sind 200 km/h möglich.