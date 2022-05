BMW-Chef Zipse bleibt dabei: Die Kunden entscheiden über den Antrieb

BMW-Chef Oliver Zipse hat kürzlich bekräftigt, dass die nächste Plattform des Autoherstellers nicht wie bisher sowohl Verbrenner, Hybride und Elektroautos unterstützen wird. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) betonte der Manager allerdings, dass er weiter auch Autos mit fossilem Antrieb anbieten wolle.

Die Kunden würden selbst entscheiden, welchen Antrieb sie bevorzugen, sagte der Manager. BMW setze auf Technologieoffenheit und dränge niemanden in die eine oder andere Richtung. Zipse geht aber davon aus, dass die Elektromobilität der mit Abstand wichtigste Wachstumsmotor des Unternehmens sein wird. Spätestens 2030 werde BMW 50 Prozent des globalen Absatzes mit batterieelektrischen Autos erzielen. In einigen Regionen werde der Anteil deutlich höher liegen. „Gleichzeitig verkaufen wir in Europa noch immer eine sechsstellige Zahl von Dieselfahrzeugen jährlich. Zugleich hat in den ersten drei Monaten keiner unter den etablierten Premiumherstellern weltweit so viele batterieelektrische Autos verkauft wie BMW“, erklärte der Konzernchef.

Dass BMW anders als etwa Mercedes auch weiter an Technik für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektro-Pkw arbeitet, verteidigte Zipse. Die Brennstoffzelle werde nicht alles andere verdrängen, aber sie sei eine sinnvolle Ergänzung im oberen Marktsegment, da sie die Vorteile des elektrischen Antriebs mit schneller Tankzeit verbinde. In Kalifornien, Südkorea und Japan werde sie am schnellsten relevant. In diesen Ländern sei man dafür offener als in Deutschland. „Vielfalt ist gut, Vielfalt schafft Resilienz“, so Zipse. Das sei besonders wichtig, wenn sich die Rahmenbedingungen so schnell ändern wie gerade. Das gute Ergebnis im ersten Quartal zeige, dass sich Technologieoffenheit rentiere.

Zipse mahnte im Gespräch mit der FAZ abermals, dass es für E-Mobilität mehr Lademöglichkeiten brauche. In Deutschland wachse der Markt für Elektroautos etwa fünfmal so schnell wie das Angebot an Ladesäulen, das sei Anlass zur Sorge. Auch und vor allem bei privaten Lademöglichkeiten zu Hause hapere es. Es brauche nicht nur gesetzliche Vorgaben für weniger CO2-Emissionen von Autos. Zugleich müssten die Mitgliedstaaten der EU verbindlich verpflichtet werden, Ladeinfrastruktur für E-Autos aufzubauen. Beides gehöre zusammen, sonst funktioniere nachhaltige Mobilität nicht.

„Diese Wette gehe ich nicht ein“

Die weitere Entwicklung der Verbrennertechnologie könne man nur einstellen, wenn weltweit binnen zehn Jahren alle Kunden auf das Elektroauto umsteigen. „Diese Wette gehe ich nicht ein. In Einzelmärkten wie Deutschland und Großbritannien kann der Wechsel sehr schnell kommen. Aber weltweit sehe ich so eine rasche Umstellung nicht“, sagte Zipse.

Auch bei Batteriezellen bleibt BMW dabei, dass es keine eigene Fertigung benötigt. Die Konkurrenten Mercedes und Audi über den Volkswagen-Konzern sehen das anders und nutzen in Zukunft neben zugekauften auch eigene Akkus. Bei Batteriezellen gebe es einen funktionierenden Wettbewerb und auch immer mehr Produktion in Europa. „Wir müssen die Batteriezellen nicht selbst herstellen“, meinte Zipse. Er betonte, dass BMW die technische Entwicklung und den Aufbau von „Spitzen-Knowhow“ intern vorantreibe, um auf Augenhöhe mit Zellherstellern agieren zu können.

Die Risiken bei Elektroauto-Batterien liegen laut dem BMW-Chef nicht in der Fertigung oder der Lieferantenstruktur, sondern in der Rohstoffversorgung. Für die Herstellung von Batteriezellen wichtige Materialien wie Kobalt und Lithium stammten großteils nicht aus Europa. Gerade diese Materialien kaufe BMW deshalb selbst ein, um Transparenz bei Herkunft und Preis zu haben. Zipse fürchtet aber, dass sich die EU in eine neue, einseitige Abhängigkeit von außereuropäischen Rohstofflieferanten begibt, wenn keine technologischen Alternativen zugelassen werden. Deshalb halte er auch ein auf 2035 ausgerichtetes Verbot von Verbrennungsmotoren für falsch.

Die Entwicklung von Verbrennungsmotoren beenden will man bei BMW erst dann, wenn die Kunden nicht mehr danach fragen. Das wird laut dem Vorstandschef in den verschiedenen Märkten „zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten“ passieren. So wolle der Konzern in den USA im Vergleich zu Europa noch viel mehr Kunden Verbrennungsmotoren anbieten – mit Fokus auf Effizienz und Umweltschonung. „Verbote sind ja kein Selbstzweck. Was nutzt es dem Klimaschutz, wenn wir keine neue Motorengeneration mehr anbieten und die Kunden stattdessen alte Verbrennertechnologien fahren, die zwei Liter mehr verbrauchen?“, so Zipse.