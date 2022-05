„Irre“ Nachfrage: Tesla-Chef denkt über Bestellstopp nach

Hohe Subventionen, steigende Spritpreise und das grundsätzlich zunehmende Interesse an Elektroautos lasten die Produktionskapazitäten der Hersteller aus. Erschwerend hinzu kommen die weltweite Knappheit an wichtigen Bauteilen sowie Logistikprobleme aufgrund der Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Das bringt selbst einen auf rasantes Wachstum im Massenmarkt fokussierten Anbieter wie Tesla an seine Grenzen.

Tesla-Chef Elon Musk warnte davor, dass der weltweit größte Hersteller von E-Autos möglicherweise vorübergehend keine Aufträge mehr annehmen könnte, weil die Lieferzeiten so lange sind. „Die Nachfrage übersteigt inzwischen die Produktion in einem irren Ausmaß“, sagte Musk im Rahmen einer Konferenz der Financial Times. Tesla werde „wahrscheinlich die Auftragsannahme für alles, was über einen bestimmten Zeitraum hinausgeht, einschränken oder ganz einstellen, weil einige der Liefertermine mehr als ein Jahr in der Zukunft liegen“, so Musk.

Um die Situation zu entspannen, hatte Tesla zuletzt die Preise für sein günstigstes Elektroauto immer wieder erhöht. Hierzulande kostet die Mittelklasselimousine Model 3 derzeit mindestens 56.370 Euro, 2021 war sie noch über 10.000 Euro günstiger zu haben. Die Nachfrage ist trotzdem weiter groß, im März war das Model 3 abermals der in Europa meistverkaufte Pkw aller Antriebsarten. Das mittlerweile auch in Deutschland und aus lokaler Produktion erhältliche mittelgroße SUV Model Y ist ebenfalls sehr gefragt: Es sicherte sich im März den dritten Platz in der europäischen Gesamtwertung.

Für die Grundversion des Model 3 und die nächsthöhere Variante mit der größten Reichweite der Reihe gibt Tesla in Deutschland für die voraussichtliche Auslieferung derzeit den Zeitraum „Jan. 2023 – Mrz. 2023“ an. Das am sportlichsten ausgelegte und teuerste Model 3 soll schon „Sept. – Nov. 2022“ übergeben werden. Das Model Y ist hierzulande ebenfalls schneller verfügbar, da es seit März auch in der neuen deutschen Fabrik nahe Berlin vom Band rollt: „Aug. – Okt. 2022“ soll es bei den Neukunden sein. Für die Premiumautos Model S und Model X gibt Tesla nach längerer Verzögerung in Deutschland aktuell gar keinen Liefertermin mehr an.

Die Lieferzeiten von Tesla sind im Vergleich zu denen von etablierten Herstellern vergleichsweise gering. Auf einige beliebte Modelle muss man bis zu ein Jahr oder länger warten. Bei einzelnen Unternehmen gab es daher bereits den nun auch von Musk ins Spiel gebrachten Bestellstopp für E-Autos, etwa bei Renault und Dacia. Europas weltgrößter Autohersteller Volkswagen kann in diesem Jahr kaum noch Fahrzeuge liefern und hat daher die verfügbaren Versionen einiger Modelle teilweise zurückgefahren.