Microlino wird 2022 mit der „Pioneer“-Edition starten

Der Hersteller des Kleinst-Elektroautos Microlino hat seine Startpläne konkretisiert. Eigentlich wollte Micro Mobility Systems das Gefährt schon 2018 einführen, dieser Termin war aber viel zu optimistisch. Später verzögerten ein Rechtsstreit und die umfassende Überarbeitung des Fahrzeugs die Einführung weiter. Auch die Corona-Pandemie bremst das Projekt. In diesem Jahr soll zunächst die jetzt offiziell präsentierte, auf 999 Exemplare limitierte „Pioneer Series an Kunden übergeben werden.

Hinter Micro Mobility Systems steht die Schweizer Unternehmerfamilie Ouboter. Der Microlino wird insbesondere von den Söhnen des Firmengründers Oliver und Merlin Ouboter vorangetrieben. Ihr Vater ist mit Tretrollern erfolgreich geworden, nun wollen sie mit dem Microlino eine neue Produktkategorie etablieren. Er sei „einfach die beste Wahl für Alltagsstrecken von Sommer bis Winter“. Im Vergleich zu Autos sei er wendiger und bewege viel weniger Gewicht. Im Vergleich zu Motorrädern fahre man wettergeschützt und könne auch Dinge transportieren. „Und das alles bei nur einem Drittel des Ressourcenverbrauchs im Vergleich zu einem herkömmlichen Elektroauto“, werben die Ouboters.

Der Microlino sei das erste Fahrzeug seiner Kategorie, das über eine selbsttragende Stahlkarosserie verfügt und hebe damit die Qualitäts- und Sicherheitsstandards in der Kategorie an, heißt es weiter. Auch schlage man vergleichbare Konkurrenzfahrzeuge „in so ziemlich jeder Spezifikation, die es gibt“. Dazu gehöre die Reichweite von bis zu 230 Kilometern, Platz im Kofferraum für ein großes Gepäckstück oder etwa drei Bierkästen. Der Microlino habe auch deutlich mehr Leistung als alle anderen Fahrzeuge in seiner Klasse. Außerdem mache das Gefährt „eine Menge Spaß beim Fahren“ und sorge für „echtes Gokart-Feeling“.

Mit Blick auf den Preis von mindestens 12.500 Euro erklären die Ouboters, dass es in dieser Kategorie viele Billigprodukte gebe. Diese seien aber nicht darauf ausgelegt, lange zu funktionieren oder weiterverkauft zu werden und nach wenigen Jahren „unbrauchbar“. Mit dem Microlino wolle man „eine extrem lange“ Lebensdauer erreichen, nur dann sei dieser wirklich nachhaltig. „Beim Preis gilt: Die wirklichen Kosten des Fahrzeugs sind nicht der Anschaffungspreis. Es ist die Differenz zwischen Kaufpreis und Restwert beim Verkauf. Und deshalb denken wir, dass der Microlino nicht nur das beste, sondern auch das erschwinglichste und nachhaltigste Fahrzeug in seiner Kategorie ist“, so die Ouboters.

Der Microlino wird in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner CECOMP in der italienischen Stadt Turin vom Band laufen. Bis Ende des Jahres sollen 1500 Fahrzeuge produziert werden, wenn es die derzeitigen Verwerfungen in den Lieferketten zulassen. Der Microlino kommt in vier Editionen auf den Markt. Die in zwei Farben verfügbare Einstiegsversion „Urban Edition“ mit 91 Kilometer Reichweite soll ab dem zweiten Quartal 2023 ausgeliefert werden.

Die „Dolce Edition“ wird in fünf Farben erhältlich sein, hat serienmäßig ein Schiebedach und kann mit allen drei Batteriegrößen für 91 bis 230 Kilometer bestellt werden. Außerdem verfügt sie über Chromdetails, „Infinity-LED-Licht“ vorne und hinten sowie Optionen für die Innenausstattung und Felgen. Die Edition Microlino „Competizione“ wird in drei matten Farben hergestellt und verfügt serienmäßig über das Schiebedach, das Infinity-LED-Licht und das mittlere oder große Batteriepaket für 177 oder 230 Kilometer. Auch für den Competizione stehen Innen- und Außengestaltungsoptionen zur Auswahl. Sowohl der Dolce als auch der Competizione sollen „Ende 2022 oder Anfang 2023“ starten, abhängig von der Situation in der Lieferkette.

„Pioneer“-Serie kommt zuerst

Als erste Version des Microlino soll in diesem Jahr die „Pioneer“-Serie an Kunden übergeben werden. Es gibt sie in den zwei Farben „Atlantis Blau“ und „Torino Aluminium“, die nur in dieser Edition erhältlich sind. Die Pioneer-Serie ist auf 999 Fahrzeuge limitiert, jedes hat seine eigene Nummer, die auf der Innenseite sichtbar ist. Alle Microlinos der Pioneer-Serie sind mit der mittleren Batterie für 177 Kilometer ausgestattet. Sie haben alle ein Schiebedach, eine laut dem Hersteller hochwertige Innenausstattung aus veganem Leder und Alcantara sowie tragbare Bluetooth-Lautsprecher, die sich mit dem Smartphone verbinden lassen.

Käufer des Microlino Pioneer können auch eine Pioneer-Mitgliedschaft erwerben. Darin enthalten sind eine vorrangige Lieferung, die Möglichkeit, an einer Werksbesichtigung teilzunehmen und in der Produktion Hand anzulegen, Einladungen zu geplanten Pioneer-Veranstaltungen, kostenlose „Flying-Doctor-Checkups“, „Spezialkonditionen auf Service Deals“ und ein kostenloser Micro E-Scooter. Darüber hinaus ist eine bevorzugte Lieferung für jeden zukünftigen Microlino oder ein anderes Produkt wie die 2020 vorgestellte dreirädrige Microletta inbegriffen. „Zudem bieten wir attraktive Eintauschkonditionen, solltest du deinen Microlino der ersten Generation mit einem zukünftigen Microlino eintauschen wollen in einigen Jahren“, erklären die Ouboters. Die lebenslange Pioneer-Mitgliedschaft kostet in diesem Jahr einmalig 1999 Euro. Kunden, die im nächsten Jahr oder später dem „Pioneer-Club“ beitreten wollen, zahlen 1000 Euro pro Jahr.

Das Interesse am Microlino ist laut Micro Mobility Systems weiter hoch, es seien über 30.000 Reservierungsinhaber registriert. Für Kaufinteressenten soll in den nächsten Tagen der Konfigurator freigeschaltet werden. Kunden aus der Schweiz können als erste eine Anzahlung leisten, um sich einen Platz auf der Warteliste zu sichern. Kunden aus anderen Ländern müssen sich noch ein wenig gedulden, wahrscheinlich bis 2023. „Wir geben unser Bestes, um die Produktion trotz der extremen Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, hochzufahren“, betonen die Ouboters.