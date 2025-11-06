Microlino-Produktion könnte nach China abwandern

Das Schweizer Mini-Elektroauto Microlino könnte in Zukunft in China produziert werden. Die Gründerfamilie Ouboter kritisiert die mangelnde Unterstützung für leichte Elektrofahrzeuge in Europa und sucht in anderen Ländern nach Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen.
Bislang hat die Familie nach eigenen Angaben rund 70 Millionen Schweizer Franken (ca. 75,2 Mio. Euro) in die Produktion investiert und bis heute fast 4.800 Exemplare des in der Schweiz entwickelten Leichtfahrzeugs in Italien gebaut. Medien berichten nun aber, das Wim Ouboter und seine Söhne Oliver und Merlin sich hierzulande gegenüber traditionellen Autoherstellern benachteiligt fühlen.
Die Microlino-Gründer sehen die europäischen Vorschriften als Hauptproblem. Fahrzeuge der Klasse L7e wie der Microlino profitieren in Europa nicht von Subventionen, CO₂-Gutschriften oder Steuererleichterungen. Für größere Elektroautos gibt es diese. Und beispielsweise in der Schweiz wird das E-Mobil bei der Zulassung als Kleinmotorrad, beim Import jedoch als Personenwagen behandelt. Diese unterschiedlichen Einstufungen führen laut dem Hersteller zu finanziellen Nachteilen.
Die Ouboters schätzen, dass die Produktion in China etwa halb so teuer wäre wie in Europa. Sie sprechen auch von möglichen Investitionen aus der Volksrepublik – China zeige Interesse am Projekt. Der Schweizer Tagesanzeiger zitiert Wim Ouboter: „Wenn Europa nicht handelt, wird die Produktion in Zukunft nicht mehr hier stattfinden“. China biete staatliche Subventionen und deutlich günstigere Produktionsbedingungen.
Microlino engagiert sich in einer europäischen Allianz kleiner Hersteller, die unter dem Namen „Microcar Coalition“ für eine bessere Regulierung und Förderung leichter Elektrofahrzeuge eintritt. Die EU könnte zwar noch in diesem Jahr eine neue Klasse für günstige kleine E-Autos verkünden, die Zukunft für Fahrzeuge der L7e-Klasse ist aber noch unklar. Wim Ouboter kann sich auch nach norwegischem Vorbild eine SUV-Abgabe vorstellen, deren Erträge kleinen Elektroautobauern zugutekommt.
Den 2022 eingeführten Microlino gibt es in unterschiedlichen Versionen, auch als Cabrio. Das reguläre Modell mit 90 km/h Höchstgeschwindigkeit und 93 Reichweite kostet in Deutschland ab 19.490 Euro. Gegen Aufpreis gibt es bis zu 228 Kilometer Reichweite. Seit letztem Jahr wird eine „Lite“-Version für 17.990 Euro mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit angeboten, die ohne Führerschein gefahren werden kann. Hiermit sind standardmäßig 95 Kilometer pro Ladung möglich, eine teurere Batterie für 200 Kilometer kann erworben werden.
Kommentare
cbzac meint
Dafür muss man wahrscheinlich nicht direkt nach China, wo der lokale Markt auch mit dem halben Preis kaum Nachfrage ergeben wird.
Opel stellt den Elektrominiwagen Rocks in Marokko her und verkauft ihn in D ab 7990€ inkl. MwSt. Trotzdem sieht man den selten.
Ein 45 km/h Microlino bietet für mehr als den doppelten Preis keinen echten Mehrwert und die 90km/h-Version ist bzgl. der Fahrstabilität brandgefährlich.
eBikerin meint
Fährt erstaunlich gut und stabil. Freund hat das Ding als Spielzeug (anders kann man es nicht nennen). Habs allerdings nur in Stadt mal ausprobiert – wie der dann auf der Landstrasse fährt kann ich auch nicht sagen, aber so bis 60 war das ziemlich ok.
eBikerin meint
Bitte korrigieren:
„Seit letztem Jahr wird eine „Lite“-Version für 17.990 Euro mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit angeboten, die ohne Führerschein gefahren werden kann.“
Dies ist nicht korrekt – man braucht dafür den sog. „Mopedschein“
Mary Schmitt meint
Das fällt ihnen ja früh ein, dass sie auf den falschen Produktionsstandort gesetzt haben. Was mir fehlt, ist ein kritischer Blick auf das eigene Machwerk. Denn das Produkt ist einfach nicht gut: NVH und Qualität wie Tesla, Verbrauch wie die Chinesen und keine liebenswerte Modellpflege.
Future meint
Abwandern scheint das Wort des Jahres zu sein – jedenfalls in der Autoindustrie.