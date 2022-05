Analyse: Tesla bei Umsatzrendite zuletzt klar vorne

Bei Neuwagen gibt es seit Monaten teils massive Lieferprobleme. Dass die Produktion vieler Hersteller stockt, liegt an den anhaltenden Verwerfungen in der Lieferkette durch den Coronavirus, in diesem Jahr kommt der Ukraine-Krieg erschwerend hinzu. Trotzdem meldeten viele Marken zuletzt Rekordgewinne, da sie aufgrund großer Pkw-Nachfrage den Absatz von hochwertigeren Modellen priorisieren konnten. Ganz vorne bei der Marge liegt Elektroautobauer Tesla.

Die Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) hat in einer Studie die Geschäftszahlen der 16 weltweit größten Autokonzerne ausgewertet. Große Hersteller verkauften demnach weltweit von Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Schnitt weniger Autos. Doch die Unternehmen verdienten meist besser: Bei der Umsatzrendite, bei der Umsatz und operativer Gewinn in Beziehung gesetzt werden, lag Tesla mit 19,2 Prozent vorne (Vorjahr: 5,7 %). In der Rangliste der Branchengrößen folgen Mercedes-Benz mit 15 Prozent (Vorjahr: 4,3 %), Volkswagen mit 13,3 Prozent (Vorjahr: 7,7 %) und BMW mit 10,9 Prozent (Vorjahr: 11,3 %).

„Die nackten Zahlen zum ersten Quartal sind hervorragend, die tatsächliche Lage in der Autoindustrie ist hingegen extrem angespannt“, so der Leiter der Mobilitätssparte Westeuropa bei EY Constantin Gall. Vor allem Hersteller von Oberklassefahrzeugen profitierten von einer Ausnahmelage, da Chips angesichts des weltweiten Halbleitermangels vor allem in große und teure Wagen eingebaut würden. Gleichzeitig gebe es kaum noch Preisnachlässe, da die Nachfrage hoch ist. An einigen Unternehmen gehe der Gewinnboom allerdings vorbei.

Auf hohe Margen könnten laut EY bald weitere Umsatzrückgänge folgen. So gerate der Verkauf von Neuwagen in China wegen der dortigen Corona-Einschränkungen unter Druck. Die Volksrepublik ist für die drei deutschen Autokonzerne der größte Einzelmarkt, auch Tesla hat dort immer mehr Kunden. „Ein Ende der rigorosen Corona-Politik der chinesischen Behörden ist noch nicht absehbar, daher drohen hier weitere Absatzrückgänge in den kommenden Monaten“, so EY-Branchenberater Peter Fuß. Der Verkauf von Autos an Verbraucher war laut Berichten im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35,7 Prozent eingebrochen.