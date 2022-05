Porsche-Chef: „Elektromobilität wird den Markt dominieren“

Einige warnen, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine und die dadurch ausgelösten Verwerfungen in der Energieversorgung die Transformation zu erneuerbaren Energien bremsen könnte. Ökostrom spielt für die Umweltfreundlichkeit und den Betrieb von Elektroautos eine zentrale Rolle. Porsche-Chef Oliver Blume bekräftigte nun im Interview mit n-tv.de, dass das Unternehmen an seinen ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen und der Umstellung auf E-Mobilität festhält.

Porsche strebt an, im Jahr 2030 den Großteil seiner Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb auszuliefern. Dann wollen die Zuffenhausener zudem über die Wertschöpfungskette hinweg bilanziell CO₂-neutral sein. Unterstützend investiere man in regenerative Energiequellen wie Wind- und Solaranlagen, aber auch in synthetische Kraftstoffe, sagte Blume. „Der Klimawandel bleibt die wichtigste Herausforderung unserer Generation. Das wird bei Porsche durch einen Krieg nicht infrage gestellt.“

Porsche hat bereits sein erstes Elektroauto im Angebot, auf den als Sportlimousine und Shooting Brake erhältlichen Taycan sollen weitere Stromer folgen. Mittel- bis langfristig soll es nur noch die Sportwagenikone 911 mit Verbrennerantrieb geben. Dass Porsche zu einem der Vorreiter bei umweltfreundlicheren Autos wird, hat sich laut dem Firmenchef nach und nach ergeben. Es habe nicht den einen Moment gegeben, in dem das entschlossen wurde. Auch bei ihm sei es „ein stetiger Lernprozess“ gewesen. Es brauche den Mut, entschlossen das Richtige zu tun, er denke aber auch als Unternehmer und damit immer in Chancen. Und Porsche sei immer Porsche geblieben, weil es sich stets weiterentwickelte.

Blume ist überzeugt, dass Porsche-Sportwagen und Elektroantriebe „perfekt“ zusammenpassen. Er habe das schon in einer frühen Phase der Taycan-Entwicklung gespürt: „Diese Beschleunigung, das ist wie ein Sprung vom Zehn-Meter-Turm“. Die Kunden würden das zurückspiegeln, für sie sei der Taycan „ein echt cooles Auto, typisch Porsche“. Auch die Resonanz „auf unsere innovative Technik ist hervorragend“. Die Zahlen geben dem Management der Volkswagen-Tochter recht: Im vergangenen Jahr wurden doppelt so viele Taycan verkauft wie 2020.

Bei Elektroautos kommen für Porsche neue zentrale Aspekte hinzu, andere wie das Röhren und Vibrieren des Verbrennerantriebs fallen weg. Es gehe aber weiter um die Eigenschaften, die die Marke verkörpere: das Design, die hohe Qualität und die Performance, so Blume. Bei E-Autos komme hinzu, dass sie schnell laden müssen und die Batterie eine lange Lebensdauer hat. Auf Sound will man dabei nicht verzichten und erzeugt diesen teils synthetisch. Der CEO sieht darin nichts Falsches: „Wir greifen den Klang direkt von der E-Maschine ab. Dieser authentische E-Sound ist auch aus dem Motorsport bekannt.“

Auch in der Elektromobilität gebe es viele Möglichkeiten, sich zu unterscheiden. Etwa mit der Dynamik beim Kurvenfahren, sagte Blume. Für Porsche sei auch die Reproduzierbarkeit der Leistung ein wichtiges Thema. Der Taycan trete beim zehnten oder zwanzigsten Sprint noch genauso sportlich an wie beim ersten. All das sorge für Glaubwürdigkeit und werde dem Ruf einer Sportwagenmarke gerecht.

Modellpalette wird elektrifiziert

Als Nächstes kommt 2023 das Kompakt-SUV Macan in der neuen Generation als Elektroauto auf den Markt. Die kleineren Sportwagen der 718-Reihe sollen bald folgen. Auch der Cayenne und Panamera dürften mittelfristig vollelektrisch fahren, außerdem ist ein komplett neues Modell angedacht. Den 911er will Porsche dagegen so lange wie es die Kunden wünschen und wie politische Vorgaben in den Ländern es zulassen als Verbrenner bauen. Das widerspricht laut Blume nicht dem neuen Nachhaltigkeits-Fokus des Unternehmens, da man durch Hybridisierung auch den 911er CO₂-reduziert, aber weiter sehr sportlich fahren werden könne.

Ergänzend investiere man in synthetische Kraftstoffe, so Blume. Die sogenannten E-Fuels seien sinnvoll, wenn sie in Regionen auf der Welt produziert werden, wo nachhaltige Energie unbegrenzt vorhanden ist. Porsche plane den Einsatz zum Beispiel im Motorsport, in „Porsche-Experience-Centern“, für die historische Flotte oder bei der Erstbefüllung in den Fabriken.

„Elektromobilität wird den Markt dominieren, davon bin ich überzeugt“, unterstrich der Porsche-Chef, der bei Volkswagen auch im Vorstand die Konzernproduktion verantwortet. Die Strategie des Unternehmens sei schlüssig und stringent: Man setze voll auf Elektromobilität und habe die Ambition, 2030 mehr als 80 Prozent der Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb ausliefern. Elektromobilität und E-Fuels stünden dabei nicht im Konflikt zueinander, sondern seien eine sinnvolle Ergänzung.