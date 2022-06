Produktion des VW ID. Buzz im Bulli-Werk Hannover gestartet

Im Stammwerk der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover ist im Anschluss an den Kastenwagen ID. Buzz Cargo nun auch die Serienproduktion des Kleinbusses ID. Buzz in der Ausführung Pro gestartet. Der Standort Hannover ist neben Zwickau und Emden der dritte E-Auto-Standort von Volkswagen in Deutschland, an dem Fahrzeuge der vollelektrischen ID.-Familie produziert werden.

„Der Start der Serienfertigung des vollelektrischen ID. Buzz ist ein wichtiger Meilenstein bei der Elektrifizierung unserer Flotte sowie der Fertigung am Standort Hannover. Das Fahrzeug wird eine tragende Säule für die Auslastung unserer Fabrik und sichert damit die Zukunft des Standorts“, sagte Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands bei VWN.

Für den neuen ID. Buzz wurden in der Fahrzeugfertigung im Werk Hannover weitere Umbauten vorgenommen. Laut VWN wurden unter anderem ein neuer Karosseriebau sowie neue Bandabschnitte für Elektroumfänge in der Montage aufgebaut. „In den vergangenen zwei Jahren wurde die Produktion kontinuierlich auf die Fertigung der neuen vollelektrischen Fahrzeuge vorbereitet, während zeitgleich der T6.1 und seit 2021 der Neue Multivan in Hannover gefertigt wurden“, erklärte Josef Baumert, Mitglied des Markenvorstands VWN für Produktion und Logistik, zum Produktionsstart.

„Wir bauen nun drei Bulli-Baureihen und drei Antriebskonzepte bei uns im Werk. Diese Komplexität stellt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchste Anforderungen“, so Baumert weiter. Um den Start der Serienproduktion sicherzustellen, seien in den vergangenen Monaten rund 4000 Beschäftigte in der Fertigung auf das neue Modell und die Arbeitsabläufe qualifiziert worden. „Mit dem Beginn der Serienproduktion des ID. Buzz geht hier bei VWN in Hannover eine Ikone an den Start“, freute sich der VWN-Betriebsratsvorsitzende Stavros Christidis. „Der ‚Zukunfts-Bulli‘ sichert die Beschäftigung an unserer Markenzentrale in Hannover.“

Volkswagen Nutzfahrzeuge plant in diesem Jahr die Produktion von bis zu 15.000 ID. Buzz Pro und ID. Buzz Cargo. Nach dem Hochlauf sollen künftig bis zu 130.000 Fahrzeuge pro Jahr in Hannover produziert werden können. Beide Versionen des ID. Buzz seien wegweisend im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit, betonte das Unternehmen. Sie würden bilanziell CO2-neutral ausgeliefert. Außerdem kämen recycelte Kunststoffe zum Einsatz und das Interieur sei komplett tierlederfrei.

Seit dem 20. Mai sind der ID. Buzz Pro und der ID. Buzz Cargo bei VWN-Händlern in Deutschland bestellbar. Sie verfügen zum Start über Heckantrieb mit 150 kW (204 PS) Leistung und bieten 420 beziehungsweise 424 Kilometer Reichweite. Der Bruttolistenpreis beträgt unter Berücksichtigung der E-Auto-Kaufprämie „Umweltbonus“ in Deutschland für den fünfsitzigen ID. Buzz Pro 56.606,30 Euro. Der ID. Buzz Cargo ist ab 38.240 Euro netto oder ab 46.455,60 Euro brutto bei Abzug des Umweltbonus erhältlich. Die ersten Auslieferungen sollen ab Herbst dieses Jahres erfolgen.